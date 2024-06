Aposentado Geraldo Coelho denuncia buraco na travessa dos Apinagés

O aposentado Geraldo Coelho, de 70 anos, mora desde que nasceu na travessa dos Apinagés, no bairro do Jurunas, em Belém. Por ser um morador antigo, ele já viu e viveu diversas situações no bairro. Agora, a preocupação do aposentado e de outros moradores é com um buraco na via, que está causando acidentes.

"Moro aqui há 70 anos. Isso é um absurdo, esse buraco já está há bastante tempo. Já fiz denúncias para imprensa, para ver se as autoridades tomam alguma providência para resolver esse problema", conta.

Como de costume, moradores improvisaram uma sinalização no local com pneus e pedaços de pau, para evitar mais acidentes, que têm sido constantes, segundo Geraldo. "De dia ainda dá para enxergar o buraco. Já durante a noite, vem gente e tira o pneu do local, onde a gente sinalizou. Por conta disso, já houve atropelamentos de pessoas aqui. Porque a moto vem, bate no buraco, porque não tem como enxergar no escuro, e quem vai passando é que sofre as consequências", relata.

Para ele, o problema precisa ser resolvido o quanto antes. "O rapaz vinha de moto à noite, e caiu nesse buraco. Eu vinha atravessando a rua e vi tudo. Depois que acontecer uma fatalidade é que vão tomar alguma providência", observa.

O denunciante ainda fala sobre outro problema: as árvores da redondeza, segundo ele, não recebem poda há muito tempo. "As autoridades têm que procurar resolver esse problema aqui no bairro do Jurunas, bem embaixo do sinal. Se durante o dia já passam por cima do buraco, imagina à noite, que fica escuro. E ainda há essas árvores que não são podadas e contribuem ainda mais para acidentes", finaliza.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre a situação, mas até o fechamento desta edição não houve retorno

Sobre as podas das árvores na região, a reportagem pediu um posicionamento para Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e aguarda retorno.

