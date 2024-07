Morador Jorge Carvalho diz que na passagem Serra não tem água há 3 meses

Há três meses, moradores da passagem Serra, no Curuçambá, em Ananindeua, estão com instabilidade no abastecimento de água. O técnico em refrigeração Jorge Carvalho, diz que moradores estão passando perrengues por conta da situação.

"Essa água vem geralmente só de madrugada, isso quando vem. Já estamos há mais ou menos uns 3 meses assim, e quando a água vem, está suja. Nos finais de semana, normalmente ficamos sem água, e quando vem, vem pouca. Nós temos que contar com a ajuda de vizinhos que têm poço artesiano em suas casas para fazermos nossas coisas", desabafa.

O morador fala que a situação de instabilidade começou há cerca de um ano, piorando nos últimos três meses. "Estamos há um ano passando esse sofrimento. Compramos água mineral direto, porque essa água é totalmente enferrujada, não dá pra fazer nenhum tipo de alimento e nem para lavar roupa", lamenta.

Instabilidade no abastecimento de água (Rafael Souza | Reprodução)

Os moradores contam com a ajuda de alguns vizinhos que possuem poço artesiano e cedem água para os que não têm. Mas o problema aumentou quando a bomba de um dos vizinhos queimou. "A água é um item totalmente importante e estamos nessa condição, sem ter pra onde correr, como falei, só contamos com nossos vizinhos que nos ajudam", explica.

Ele comenta que a quantidade de água que precisa carregar diariamente é grande, e acaba ficando cansado, junto com sua esposa, que também ajuda. "A gente fica numa situação ruim, principalmente com crianças em casa. Minha esposa fica cansada de buscar água todos os dias, eu saio mais cedo do trabalho só pra vir ajudar a carregar", diz.

O cansaço e os gastos com água mineral têm aumentado cada vez mais, deixando os moradores revoltados. "Algumas vezes eu tive que comprar água mineral para dar banho na minha filha, precisamos que o poder público tenha consciência que precisamos dessa melhora, estamos num sofrimento muito grande e acredito que pode ser resolvido facilmente", afirma.

"Para tudo se usa água, não tem jeito. Nós precisamos que sejam tomadas providências para que tenhamos uma vida digna, viver sem água é muito complicado", finaliza.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que o sistema que abastece a área funciona normalmente e que a área já passou por manutenção para corrigir os problemas citados.

