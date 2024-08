Dona de casa Ana Aguiar diz que falta de lombada traz perigos na Teófilo Conduru

Na travessa Teófilo Conduru, no bairro de Canudos, em Belém, moradores reclamam da falta de lombada, que foi retirada há cerca de um mês por conta da revitalização do asfalto na via. A dona de casa Ana Aguiar, de 65 anos, relata os perigos e acidentes causados pela situação.

"Queremos além da lombada, uma sinalização adequada. Tinha uma lombada, mas tiraram no mês passado por conta do asfalto que foi revitalizado e não fizeram novamente. Agora está mais perigoso sem lombada", explica.

VEJA MAIS

Moradora da área desde que nasceu, Ana fala que já presenciou acidentes. Além disso, ela relata também sobre os perigos da falta de lombada. "Já vi vários acidentes, bate até os animais que atravessam a rua. Os ônibus passam em uma velocidade que a gente mal consegue ver passando. Uma criança já foi atropelada, vizinhos dizem que a vítima morreu", afirma.

A dona de casa Ana Aguiar relata os perigos e acidentes causados pela situação. (Reprodução: Bruno Macedo)

A dona de casa fala também sobre outro problema: carros estacionados nas calçadas. "Aqui é muito perigoso, é carro nas calçadas que a gente não consegue nem trafegar, porque temos que ir pelo meio da rua, porque os carros permanecem na calçada", diz.

Para ela, além da sinalização adequada, uma fiscalização no local resolveria a situação. "Eu queria que o Poder Público fizesse algo por nós, principalmente por causa dos idosos que andam pelo meio da rua. Os carros passam e vão levando todo mundo. Queria que providenciasse essa lombada com urgência", apela a moradora.

A falta de lombada na travessa Teófilo Conduru tem trazido riscos para os moradores. (Reprodução: Bruno Macedo)

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que no projeto de sinalização viária para a travessa Teófilo Conduru, além da sinalização vertical e horizontal, a velocidade regulamentada de 50km foi reduzida para 40 km por hora e também consta a execução de todas as lombadas já existentes. A Semob informa também que, solicitará à executora da obra de pavimentação o ajuste da lombada.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.