Na travessa Guerra Passos, no bairro de Canudos, em Belém, uma lombada sem sinalização está causando acidentes e medo nos moradores. A aposentada Neves Pinheiro, de 77 anos, diz que os moradores não conseguem dormir por causa do problema.

"Estamos passando por esse problema há três meses. Não fizeram a sinalização e aumentaram muito a lombada, então, está tendo muitos acidentes, não conseguimos nem dormir direito", fala.

A aposentada já perdeu as contas de quantos acidentes presenciou nesses três meses. Alguns graves, e por isso, o medo vem tomando conta da vizinhança, principalmente porque Neves mora bem em frente à lombada.

Aposentada Neves Pinheiro reclama de lombada sem sinalização em Canudos. (Reprodução: Paulo Brito)

"Um rapaz veio em uma moto, se desequilibrou porque não viu a lombada e caiu aqui na calçada do nosso vizinho. O meu medo é que agora não podemos mais ficar nem aqui na porta de casa, porque eles não vêem a lombada, e caem aqui na nossa porta", relata.

E ela conta mais casos de acidentes, dessa vez, um homem vinha em alta velocidade em uma motocicleta e não viu a lombada. "Ele caiu aqui na frente. Foi socorrido mas não sei como ficou o estado de saúde dele", conta.

Na travessa Guerra Passos, no bairro de Canudos, em Belém, uma lombada sem sinalização está causando acidentes.(Reprodução: Paulo Brito)

Cansada da situação, dona Neves faz um apelo. "Queria que os órgãos competentes resolvessem isso logo, porque não pode ficar desse jeito. Nós não dormimos direito, aqui em casa somos todos idosos. Temos crianças aqui na rua, e muitos idosos também", finaliza.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que o projeto para sinalizar a travessa Guerra Passos está pronto e em fase de avaliação, para que possa ser executado dentro do cronograma da autarquia.

A Semob orienta que os condutores obdeçam às regras gerais de circulação, previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que regula a conduta no trânsito, garantindo segurança e fluidez.

