Comerciante Marcos Ramos pede sinalização na avenida Tucunduba, na Terra Firme

A falta de sinalização na avenida Tucunduba, com a avenida Celso Malcher, no bairro da Terra Firme, em Belém, vem causando acidentes e preocupação para os moradores. O comerciante Marcos Ramos, de 73 anos, morador do bairro, relata com indignação o problema.

Por morar bem no canto da avenida Tucunduba, ele já presenciou diversos acidentes e teme algo mais grave. "Isso é muito arriscado e perigoso, por sinal, já escapei até de ser atropelado aqui. Veio um carro meio desgovernado e se acabou por aqui, e eu bem aqui tive que pular rápido", relembra.

O caso que Marcos citou foi há seis meses, mas diariamente, ele presencia acidentes por conta da falta de sinalização, placas, e até mesmo faixa de pedestres no local. "Uma vez aconteceu de um carro bater nessa calçada e sair levando tudo. Capaz até de entrar na minha casa que é aqui, bem na esquina, né", teme o morador.

De acordo com o comerciante, nunca houve sinalização no local. Ainda segundo o denunciante, os acidentes são mais comuns com motociclistas, mas apesar disso, ele conta que nunca procurou ajuda do órgão responsável para resolver o problema. "Todo dia tem acidente de moto aqui. Pessoas idosas atravessam aqui, a minha esposa e eu somos idosos, e é ruim. Se o motorista não tiver consciência, acontece acidente", fala.

Procurada, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que enviará uma equipe técnica aos locais citados para verificar a situação da sinalização viária e tomar as providências necessárias.

