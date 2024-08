Motoboy Amaral Silva diz que rotatória da avenida Perimetral tem riscos por falta de sinalização

No cruzamento da Travessa Enéas Pinheiro com a avenida Perimetral, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, motoristas e pedestres estão preocupados com a falta de sinalização na rotatória bem em frente a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

O motoboy Amaral Silva, de 38 anos, relata os riscos que o problema tem trazido. Ele mora no bairro do Jurunas e por conta da sua profissão, está sempre passando no local. "Sempre foi assim aqui, a sinalização toda apagada, não tem ninguém para resolver isso", fala.

Ele explica que devido a falta de sinalização no trecho, fica complicado e arriscado trabalhar. "A preferência é para quem vai daqui, só que os motoristas não param, vão direto, não têm respeito e nem bom senso nem mesmo educação no trânsito", desabafa.

A atenção de motoristas e pedestres precisa ser redobrada, pois o trecho tem bastante movimentação. "Tem que estar bastante atento aqui, durante a noite principalmente. É uma via de acesso que chega muito rápido na avenida Almirante Barroso, no Entroncamento. É uma rota de fuga para quem quer chegar rápido na BR, mas falta sinalização porque está precária essa situação", afirma.

O motoboy Amaral Silva relata os riscos devido a falta de sinalização na rotatória da avenida Perimetral (Rafael Souza)

Para ele, a solução além de ser implantado o semáforo, é a educação no trânsito. "Está faltando sinalização em várias vias públicas. Se o motorista não for educado no trânsito, ele vai acabar sofrendo um acidente, porque tem que dirigir por ele, pelo pedestre e pelo motorista que está ao lado dele", diz.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que enviará uma equipe técnica ao local citado para fazer um levantamento da situação da sinalização na rotatória da avenida Perimetral para providências.

"A Semob orienta que os condutores sigam as regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Seguindo as leis de trânsito, o condutor evita imprudências, infrações, multas, sinistros e mortes no trânsito", finaliza a nota.

