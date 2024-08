Comerciante Raquel Silva reclama de buraco na porta de sua casa no Satélite

No Conjunto Satélite, na rua Pentecostal, um buraco se abriu há cerca de 4 meses. A comerciante Raquel Silva,de 65 anos, reclama da situação e teme que mais acidentes possam acontecer. Ela relata os problemas causados pelo buraco.

De acordo com a moradora, em fevereiro deste ano, a rua recebeu o serviço de revitalização. "Quando foi no mês de abril, surgiu esse buraco no asfalto, e estava pior só não está mais complicado porque nós colocamos esse entrave aí para evitar acidente, para os carros não caírem", explica.

O buraco fica em frente a casa da comerciante. Ela conta que já viu acidentes no local, e um deles quase fatal. "Já vi dois acidentes, inclusive, um deles foi quase fatal, o rapaz caiu aqui na minha frente. Ele estava em uma bicicleta, não mão dele, corretamente, quando um carro para desviar do buraco, foi pra cima do rapaz da bicicleta, ele caiu na minha frente", conta.

Com medo que mais acidentes possam ocorrer, a moradora procurou ajuda da reportagem para chamar atenção do órgão competente para resolver o problema. "Nós queríamos uma providência porque está bem na frente de casa, e está impedindo o tráfego dos veículos", lamenta.

No Conjunto Satélite, na rua Pentecostal, na esquina com a We8, bairro do Coqueiro, trecho de Belém, um buraco se abriu há cerca de 4 meses (Reprodução/ Bruno Macedo)

Na rua Pentecostal, as crianças não podem mais brincar na via, os pais precisam estar atentos para não ocorrer quedas no buraco. "É um buraco muito profundo, e por isso, estamos tomando essa providência para ver se resolvemos. As crianças não podem mais brincar aqui na rua", fala.

Raquel diz que o problema não termina somente neste perímetro da via, ao longo da Pentecostal, há mais buracos. "Então, para não ter mais complicações estamos pedindo uma providência, porque são vários buracos, se você andar mais um pouco, você verá mais uns 4 por aqui", diz.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que vai enviar uma equipe ao local para verificar e tomar as medidas cabíveis.

