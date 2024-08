Buraco na pista traz riscos para moradores no Satélite, diz pedagoga Mara Diniz

Há 8 meses moradores do conjunto Satélite, bairro do Coqueiro, trecho localizado em Belém, precisam enfrentar os problemas causados por um buraco na pista, na we8, esquina com SN3. A pedagoga Mara Diniz foi quem fez a denúncia

Como de costume, moradores improvisaram uma sinalização com pedaços de pau. A pedagoga diz que sabe o motivo de ter aberto o buraco na via. "Acredito que os carros pesados com cimento e areia, caminhões, que trafegam aqui, foi o motivo de ter aberto esse buraco ai", conta.

A pedagoga Mara Diniz diz que falta manutenção na rua Pentecostal, no Satélite (Rafael Souza | Especial para O Liberal)

"Então esse peso dessas carretas prejudica e abre o buraco no asfalto, e também a falta de manutenção aqui na rua, que não está tendo. Estamos aqui a Deus dará, tem mais outro buraco ali na frente. Estamos aqui pedindo uma ajuda", desabafa.

Mara lamenta a situação em que os moradores precisam conviver, e relata mais dificuldades. "Quando chove enche tudo aqui a rua, aí fica liso o asfalto, e corre o risco da gente cair nesse buraco, e ainda há risco dele ceder ainda mais. As crianças correm risco de cair quando brincam aqui", lamenta a moradora.

A redação integrada O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

