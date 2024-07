Sebastião Mesquita reclama de buraco em curva na Arthur Bernardes

Um grande buraco tem causado incômodo e riscos numa curva da rodovia Arthur Bernardes, perto do conjunto Promorar, no bairro Maracangalha, em Belém. A situação está causando preocupação em quem trafega pelo local. O técnico em contabilidade Sebastião Mesquita, de 55 anos, é morador do conjunto Promorar há mais de 30 anos.

Sebastião relata sobre os riscos que está enfrentando diariamente, pois usa sua bicicleta como meio de transporte todos os dias ao longo da rodovia. Ele diz também que a situação já é antiga. "Este buraco já vai fazer aniversário de um ano. Quando a equipe vem fazer as coisas, faz só uma gambiarra, mas não faz o serviço direito e por isso está assim", diz.

Acidentes no local são constantes, pois o buracos está localizado na curva, sendo difícil visualizar. "Já vi muitos acidentes aqui, é perigoso pros ciclistas, se eu for passar, vou arriscar minha vida, isso aqui é para os ciclistas e não para os carros estarem estacionados, pois passam motos, carros", fala.

Um grande buraco tem causado incômodo e riscos numa curva da rodovia Arthur Bernardes, perto do conjunto Promorar, no bairro Maracangalha, em Belém. (Rafael Souza)

A iluminação no perímetro também é um problema, pois segundo o denunciante, não há luz no local. " A iluminação aqui é muito precária, principalmente nessa curva aí, é a curva da morte, tem muito acidente aí", lamenta.

"Quando chove fica tudo alagado aqui, em 2020 o conjunto foi pro fundo por conta de uma obra mal feita, a água não tinha pra onde sair e alagou tudo. Me sinto abandonado, indignado e desamparado", desabafa o morador.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que enviará uma equipe até o local para verificar a situação e providenciar o reparo necessário.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.