Comerciante Enilda Pinheiro reclama de buraco no Paar

Há três meses, um buraco se abriu novamente no meio da rua, no Conjunto Paar, na quadra 52, em Ananindeua. A situação está causando medo nos moradores, devido a possibilidade de acidentes. A comerciante Enilda Pinheiro, de 52 anos, mora na via e tem um comércio em frente à sua casa. Ela relata situações de riscos que já presenciou e como o problema teve início.

Segundo a comerciante, o buraco se abriu depois que foi feito o serviço de pavimentação asfáltica na rua. "Depois que colocaram asfalto aqui, tem três meses, aí abriu esse buraco novamente, porque já é a segunda vez, tinha um outro buraco, aí foi fechado e logo abriu esse", conta.

Os acidentes na quadra 52 são constantes, e por isso, moradores improvisaram uma sinalização com pedaços de árvores no local. "Já vi alguns acidentes aqui, caíram três carros aí. A gente tenta sinalizar de improviso, mas mesmo assim, acontecem acidentes. Não tem jeito não, tá muito grande o buraco", diz.

Enilda já procurou o poder público para pedir ajuda, mesmo assim, segundo ela, não foi resolvido o problema. "Estamos preocupados, já tentei contato com o poder público, mas não vieram ainda aqui. Eu tenho meu comércio aqui na frente de casa né, coloco meu material para vender e tenho medo de acontecer algum acidente aqui por conta desse buraco", lamenta.

Ela conta também que em outras ruas nas proximidades moradores também sofrem com o mesmo problema. "A tendência é abrir cada vez mais, tenho medo de passar caminhões e caírem né, dentro desse buraco", fala.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informa que uma equipe técnica será enviada à quadra 52, no bairro Paar, para verificar a situação e tomar as devidas providências." A Sesan informa ainda que já entregou mais de 50 vias no bairro, além de uma feira municipal, canteiro central com quadras poliesportivas, academia ao ar livre, um complexo de saúde, escolas municipais e outras ações que visam melhorar a cada dia a infraestrutura do Paar”, diz o comunicado.

