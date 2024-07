Morador Antônio Silva reclama de buraco na passagem Maria Helena

Na passagem Maria Helena, no bairro do Castanheira, em Belém, é comum que moradores convivam com buracos que se abrem de maneira repentina na via. De acordo com o geógrafo Antônio Silva, de 41 anos, o problema já dura cerca de 3 meses.

"Já faz bastante tempo que vem se abrindo buracos aqui, quase uns 5 ou 6 meses. Já vieram para ajeitar e nós explicamos para a equipe que existe uma problemática aqui, devido as águas pluviais da chuva, que vão para os mananciais do Bolonha aqui do Utinga. Ali está com acúmulo de entulhos, enquanto não resolverem essa situação, não adianta fazer tapa buraco, principalmente em momentos de chuvas, porque a água não tem como escoar, aí vai ficando difícil", explica.

O morador conta que já presenciou um carro ficando preso no buraco. Além disso, quando chove o transtorno aumenta. "Uma equipe veio e fez o serviço, e agora o problema é o escoamento da água, que vem e não tem pra onde passar. Quando chove é complicado porque fica aflorando outros buracos ao longo da rua", diz.

O morador Antônio Silva fala sobre os problemas causados pelo buraco que se abriu na passagem Maria Helena (Reprodução | Rafael Souza)

Antônio acredita que o problema está longe de ser resolvido. "Pode acontecer algum acidente, já procuramos o Poder público, tem vários ofícios, vários encaminhamentos, mas não sabemos bem de quem é a responsabilidade. Quando procuramos não tivemos respostas até agora. Fica um jogando para o outro", lamenta.

No local, o problema foi sinalizado com pedaços de paus pelos próprios moradores que temem acidentes. "Sinalizaram porque em determinados horários passam veículos pesados, e o fluxo fica intenso. Isso não vai mudar enquanto não tirarem os entulhos e fazerem a operação tapa buraco, ou alguma coisa que venha a melhorar a qualidade e mobilidade de pessoas que passam Maria Helena", afirma o geógrafo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) ínforma que enviará uma equipe até o local citado para verificar a situação.

