Pedagoga Jackeline Nascimento reclama de calçada quebrada na Almirante Barroso

Um enorme buraco se abriu na calçada localizada em frente a uma universidade particular, na avenida Almirante Barroso, entre as passagens Pires Franco e Getúlio Vargas, no bairro do Souza, em Belém. A pedagoga Jackeline Nascimento, de 40 anos, é moradora do bairro e passa todos os dias no local. Ela diz que a situação é um perigo para os pedestres.

A pedagoga Jackeline Nascimento passa todos os dias no local e diz que a situação é um perigo para os pedestres (Reprodução/ Bruno Macedo)

"Aqui é muito complicado, o trânsito de pessoas é intenso dia e noite, porque as pessoas caminham aqui. Eu moro há 20 anos no conjunto Império Amazônico e tem uns 6 meses que essa calçada está quebrada", fala.

Há poucos metros, funciona uma ESF (Estratégia Saúde da Família) e por isso, todos os dias o tráfego de pessoas na calçada é grande. "Existem bastante idosos e crianças por aqui, então é perigoso, já pensou uma pessoa cair aqui? ninguém se responsabiliza", questiona.

O buraco se estende ao meio da calçada, sem deixar espaço para as pessoas passarem ,principalmente ciclistas. "Corremos o risco de cair aqui, um cadeirante não passa, carrinhos de bebê também não. Aqui no entorno são muitos moradores, então diariamente é muito movimento", explica.

"Se você prestar atenção, por baixo está se corroendo e a qualquer momento isso aqui vai afundar, porque a tubulação de esgoto passa aqui. Tem que desviar, parar e caminhar calmamente porque se você não prestar atenção, cai", lamenta.

Jackeline se preocupa com a situação, porque para desviar da calçada deteriorada, ciclistas podem até sofrer acidentes se forem pelo acostamento da pista. "A cidade inteira está abandonada e nossos impostos estão em dia", diz.

Em nota, a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) informa que vai encaminhar equipe para resolver a situação da calçada na avenida Almirante Barroso, entre as passagens Pires Franco e Getúlio Vargas, no Souza.

