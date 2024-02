Moradora da Pedreira denuncia acúmulo de lixo no bairro

A técnica de enfermagem Camila Silva, de 34 anos, relata que, há mais de duas semanas, a travessa Perebebuí, no bairro da Pedreira, está com uma montanha de lixo acumulado. A moradora denuncia que, além dos riscos de doenças, como dengue e leptospirose, o entulho também prejudica a circulação pela via, que está quase totalmente tomada pelos resíduos.

“A gente não pode nem atravessar a rua porque corre o risco de ser atropelada, porque os carros passam e a gente tem que andar no meio da rua”, desabafa Camila.

Ela conta que o local já ficou conhecido como ponto de descarte e que moradores de outras áreas se aproveitam da situação para despejar mais entulhos. “Vem moradores de outras passagens, bairros, jogar lixo.”

Outro problema resultante do acúmulo de lixo na via é o alagamento constante da rua. “Quando chove também alaga, porque o lixo desce tudo para o canal e quando chega a chuva, não consegue ter outro fim, a não ser transbordar”, aponta a técnica de enfermagem.

A moradora afirma que o descaso também afeta outras vias do bairro e denuncia a situação da avenida Marquês de Herval, onde o mato e o lixo tomaram conta do canteiro principal. “Está só mato e lixo, por conta do carro coletor que não passa e vai acumulando. Passa um dia e depois só volta depois de três, isso quando passa, quando não passa a gente tem que ficar com o lixo todo acumulado na frente de casa, na sujeira”, declara.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para pedir um posicionamento sobre o assunto citado na matéria, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.