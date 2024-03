Estudante Sádala Melo reclama de parada descoberta na avenida Almirante Barroso, em Belém

A estudante da Universidade Federal do Pará (Ufpa), Sádala Melo, não costuma pegar ônibus longe da universidade. Hoje, excepcionalmente, a estudante de 21 anos decidiu mudar a rota porque tinha um compromisso próximo à parada de ônibus localizada na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. Mas, devido à falta de manutenção na estrutura da parada de ônibus, a denunciante passou por perrengues.

"É horrível, já estou aqui há uma hora esperando meu ônibus. Já me molhei toda, mesmo estando de sombrinha. Aqui está tudo alagado. E quando vem o ônibus, vem lotado, todo mundo encharcado, já é outro transtorno", lamenta.

A jovem, que mora na Cidade Nova, em Ananindeua, relata que sempre passa por transtornos devido aos alagamentos causados na maioria das vezes por bueiros entupidos na capital. "Sempre passo por isso, principalmente nesses tempos de chuvas, hoje, foi uma exceção eu vim pegar ônibus aqui", conta.

A parada de ônibus está completamente descoberta, ou seja, não abriga as pessoas nem da chuva e nem do sol forte. "Pediria por favor, aos órgãos competentes para que se colocassem no lugar de quem está aqui e precisa usar esses espaço para se proteger da chuva. Que se colocassem no lugar de precisar usar o transporte público", finaliza a jovem.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

