Vendedora autônoma Clara Marcena denuncia acúmulo de lixo na Avenida Padre Eutíquio

No coração de Belém, o acúmulo de lixo tomou conta da Avenida Padre Eutíquio, entre a rua Veiga Cabral e a avenida Almirante Tamandaré, no bairro de Batista Campos. Conforme detalhado pela vendedora autônoma Clara Marcenas esse problema é bastante comum na área. Ela afirma que a falta da coleta de lixo já vem afetando pedestres e trabalhadores há bastante tempo.

As imagens mostram o abandono do local, o acúmulo de lixo na Av. Pe. Eutíquio, segundo a denunciante Clara Marcena é algo comum na área, a falta da coleta de lixo já vem afetando pedestres e trabalhadores a bastante tempo. “Situação complicada, isso é contínuo, o poder público não liga, nós temos que trabalhar dessa forma. Passaram anos e nada mudou, a cidade está coberta de lixo”, disse.

Clara Marcenas (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

No local que é o endereço de uns dos principais shoppings da cidade e região central de acesso ao comércio de Belém, a grande quantidade de lixo tem gerado prejuízos para os trabalhadores da avenida, que acabam fazendo a limpeza por conta própria, pois o tempo sem o carro coletor de lixo passar já ultrapassou um mês ou mais de acordo com a denunciante. O problema afeta também o acesso a parada de ônibus da avenida, que fica localizada em frente ao espaço onde o lixo está acumulado, causando transtornos para a população, que é obrigada a permanecer no local sujo e com mau cheiro para aguardar a condução pública.

“Nós fazemos sempre uma coleta para limpar a rua, pois demora muito tempo para fazerem a coleta do lixo aqui. Eles fizeram a poda das árvores e deixaram tudo aí, tive que mandar limpar para trabalhar, se não fosse isso, estaria tomado de entulho essa aréa”, contou.

Clara Marcenas conta revoltada o descaso do poder público, destacando que isso virou rotina e que não adianta reclamar, pois a solução nunca chega. “Esse lixo fica sempre acumulado a muito tempo, estamos a mercê do abandono do poder público, fico indignada com esse tipo de situação, pois nós pagamos nossos impostos para ter dignidade e não temos nada”, disse.

Lixo na Avenida Padre Eutíquio (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Em nota divulgada na última segunda-feira (06), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará equipe para verificar a situação e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta e remover o lixo da via.

