Administradora Edilene Barros cobra soluções para esgotos abertos na Augusto Montenegro, em Belém

Na rua das Andorinhas, localizada na avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, em Belém, há um buraco que, segundo a denunciante Edilene Barros, de 55 anos, está tirando a segurança e sossego da população. "Estamos há 4 anos com esse problema desse esgoto que está um buraco a céu aberto. Desde que começaram a fazer o BRT, a tubulação que vem desde a Augusto Montenegro para rua das Andorinhas, que deságua lá na feirinha quando chove entope", explica a administradora.

A denunciante conta que ela e outros moradores já fizeram vários ofícios para a prefeitura, mas não tiveram respostas. "Depois de fazermos vários ofícios na Sesan e Cosanpa, que disse que não é problema deles e sim da prefeitura, veio uma equipe aqui no mês passado com aqueles caminhões de desentupidor. Tiraram água daqui e abriram um outro buraco lá atrás", conta.

De acordo com Edilene, a prefeitura informou para os moradores que a tubulação precisa ser trocada, porém, não foi feito o serviço de troca. "A gente sabe que a prefeitura não está fazendo nada, já mandamos ofício, já reclamamos e nada", desabafa.

"Além do odor, quando chove alaga toda essa rua. E o Conjunto Benjamin Sodré aqui próximo, fica alagado, ao fundo. E além de tudo, quando a água não escorre ela fica parada, ou seja, é foco da dengue. Só é promessa e promessa, nada efetivo. Nem uma resposta até agora", relata indignada.

No momento, a maior preocupação da Edilene e dos moradores é com os possíveis focos de dengue que a situação pode ocasionar, mas também há o risco de pessoas se acidentarem caindo no buraco, ou até mesmo ao ter que desviar dele para trafegar. "É um odor, temos comércio aqui, temos escolas, já caiu uma criança aqui nesse buraco. Estamos pedindo ajuda porque não aguentamos mais, são 4 anos sofrendo", fala.

"É uma situação tão ruim para idosos, cadeirantes, se um carro pode causar um acidente porque as pessoas têm que andar na pista para desviar desse buraco. E além do mais, isso aqui é uma questão de saúde. Como vamos viver em um local que está fedendo que é foco de dengue, não adianta fazer campanha contra a dengue, se a prefeitura não cuida da gente", finaliza.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno

