O autônomo Rafael Nascimento, reclama de lixo há 20 anos na entrada do conjunto Catalina

O conjunto Catalina, no bairro do Bengui, em Belém, vive uma realidade de descarte de lixo há 20 anos. Tem dias que o lixo chega a impedir a via de entrada e saída dos moradores no conjunto. Os moradores pedem uma solução para o caso, mas não conseguem ter esperança para a mudança da realidade. Os carros precisam tomar outro caminho para poder passar. Ainda segundo os relatos dos moradores, a prefeitura já realizou limpezas na área, mas o problema volta a ocorrer.

De acordo com o morador Rafael, ele diz que a realidade de 20 anos não é exagero e que as pessoas já não têm esperança para uma solução do caso. O que mais deixa os moradores indignados é que vários pedidos já foram feitos, mas o trabalho de fiscalização não é realizado e as pessoas seguem com a prática de tratar o local como lixão.

"Estamos próximos do Mangueirão, de condomínios de luxo e de uma grande avenida e nada é feito para mudar essa realidade", reclama o morador. Rafael disse que a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) já foi acionada diversas vezes. Em tempos periódicos são feitas algumas limpezas, mas a população de fora e alguns moradores seguem com a prática de descartar o lixo no local.

"Já virou uma espécie de costume, as pessoas são mal educadas, mas também falta fiscalização por parte da prefeitura", aponta o morador.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que enviará uma equipe, até o ponto citado, para verificar e remover o lixo do local. Vale ressaltar que a população é instruída, por meios das equipes de educação ambiental, a seguir os dias e horários de coleta, e no caso de entulho utilizar o Zap-Entulho. A Sesan encoraja a denúncia de descartes irregulares, ligando para o 153 da Guarda Municipal. Destaca-se que Belém está passando por limpezas emergenciais e prevê melhorias na gestão de resíduos com o novo sistema de limpeza urbana que está sendo implantado na cidade.

