No conjunto Satélite, o empresário Jorge Pompeu reclama de lixo acumulado

O conjunto Satélite, em Belém, está completando 50 anos e os moradores mostram que estão sem motivos para comemorar, pois além do acúmulo de lixo em uma das entradas do conjunto, eles também reclamam da ausência de asfalto e entre outros problemas. É o caso do empresário Jorge Pompeu, que não aguenta mais essa situação.

De acordo com um dos moradores do conjunto, que se identificou como Pompeu, o acúmulo do lixo já dura seis meses. Ele diz que os próprios moradores se mobilizaram e enviaram ofício para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e nenhuma providência foi tomada.

VEJA MAIS

Mas além do problema do lixo, ele aproveitou a oportunidade para reclamar também das ruas com crateras, o que vem gerando problemas aos motoristas. “A gente vai atrás de solução, mas não recebemos resposta nenhuma. Alô, seu prefeito Edimilson. Alô, Sesan. Por favor, tirem esse lixo aqui da frente do Satélite. A rodovia Mário Covas está sendo inaugurada e é esse o presente que vocês vão dar pra gente?”, questiona o morador.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que enviará uma equipe, até o ponto citado, para verificar e remover o lixo do local. Vale ressaltar que a população é instruída, por meios das equipes de educação ambiental, a seguir os dias e horários de coleta, e no caso de entulho utilizar o Zap-Entulho. A Sesan encoraja a denúncia de descartes irregulares, ligando para o 153 da Guarda Municipal. Destaca-se que Belém está passando por limpezas emergenciais e prevê melhorias na gestão de resíduos com o novo sistema de limpeza urbana que está sendo implantado na cidade.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.