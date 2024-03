Técnico em administração Thiago Miranda reclama de buracos no Coqueiro

A rua São Pedro, localizada no conjunto Xingu, bairro do Coqueiro, em Belém, está tomada por buracos, como denuncia o técnico em administração Thiago Miranda. A buraqueira no meio da via tem atrapalhado a rotina de quem precisa trafegar pelo trecho, causando perigos a pedestres e condutores de veículos, que se arriscam e correm o risco de cair na cratera. O trecho tem grande movimentação ao longo do dia, o que, segundo a população, é motivo de maior necessidade para que a situação seja solucionada.

Segundo o denunciante, o problema está localizado em frente a uma academia onde treinam crianças, podendo a qualquer momento causar acidentes com motos devido à profundidade dos buracos. O problema se agrava no período da noite, uma vez que o tráfego de pedestres é ainda mais intenso. Ele relata também que a prefeitura de Belém já foi acionada sobre o problema, está ciente e nada fez, até então, para resolver a falta de pavimentação adequada.

Thiago Miranda: técnico em administração relata os problemas da via (Reprodução / Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Os motoristas que passam pela rua São Pedro precisam redobrar a atenção para poder passar pelo buraco sem causar prejuízos aos próprios veículos, como constatado pela reportagem. Já alguns ciclistas e motociclistas também enfrentam o mesmo desafio, dividindo espaço com as crateras e desviando dos buracos com poças de água para poder seguir viagem.

O técnico em administração Thiago relata que os moradores vêm esperando há muito tempo para que as ruas do trecho sejam pavimentadas. No entanto, até o momento, o problema persiste. A buraqueira na rua São Pedro se arrasta por meses. “Em torno de oito meses que o buraco está aqui na pista. Isso está causando transtornos no ir e vir da comunidade. Estamos com um problema de mais na frente correr o risco de termos acidentes. À noite é um transtorno. É uma situação difícil”, relata o morador da área.

Buracos se formam um ao lado do outro na rua São Pedro (Reprodução / Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Ainda segundo os relatos do Thiago, as crateras não são os únicos problemas no perímetro: “A gente tá com lixo acumulado dentro da comunidade”. Com relação aos buracos, o morador explica que já acionou a prefeitura de Belém para que o problema seja resolvido. “A gente já fez solicitações por meio do WhatsApp, mandamos para o gabinete [da prefeitura]. Eles têm conhecimento para que o serviço aconteça aqui. Já ouvi o áudio em que dizem que irão mandar fazer [o serviço de reparos]”, pontua Thiago.

“Mas, até agora nada. Ou seja, estamos aqui em uma situação delicada. A gente não quer saber quem vai brigar, queremos que resolvam a situação. Carros pesados e ônibus são coisas que não temos como controlar [a passagem]. É uma via de mão dupla que, infelizmente, passa tudo por aqui. E, cada vez mais, o negócio está se agravando. A gente precisa que o problema seja sanado”, reclama o técnico em administração, ao lembrar que todos pagam seus impostos e que merecem um serviço de qualidade”.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para esclarecer se há soluções planejadas para o problema na área e se a prefeitura possui um cronograma estabelecido para realizar obras de pavimentação na via citada. No entanto, a reportagem aguarda retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo.