Gerente de marketing Felipe Costa denuncia lixo e entulho acumulados na travessa Curuzú, em Belém

Na travessa Curuzú, entre as avenidas Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, a quantidade de lixo e entulho acumulados na calçada vem incomodando e preocupando moradores e trabalhadores da área. Segundo o denunciante Felipe Costa, de 22 anos, há cerca de um mês vem acontecendo o descarte de lixo e entulho no local.

"Há cerca de um mês que o acúmulo começou a se formar e vem crescendo diariamente, começou com descarte de plantas, mas logo apareceram outros tipos de entulhos, como móveis", afirma o gerente de marketing.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

O denunciante, que trabalha em uma empresa localizada na travessa Curuzú há 5 anos, relata que o maior medo dele e dos moradores são as doenças provenientes do lixo e entulho acumulados, como a dengue. "A maior preocupação tem sido com o surto da dengue no Brasil. E por si só, esse ambiente aqui já é acúmulo de água parada", explica.

Além disso, existe também, a preocupação com uma casa abandonada há pelos menos 2 anos, segundo o denunciante, o lixo e entulho estão exatamente em frente à essa casa. "Nesta casa aqui ao lado tem uma piscina que está cheia há mais de dois anos e não tem movimentação alguma, já tentamos contato com o proprietário e nada", diz se referindo ao medo que sente devido ao local ser propício para a proliferação do mosquito transmissor de várias doenças.

"É difícil saber quem joga, porque durante o dia não deixam entulho por aqui, normalmente deixam de madrugada. Quanto à questão do lixo já fizemos a denúncia, mas nada foi feito até agora. Não nos preocupamos somente com o surto de dengue, são muitas outras doenças", diz o profissional.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), informa por meio de nota que, vai enviar uma equipe ao local para remover o lixo acumulado. “É importante destacar que a população recebe orientações das equipes de educação ambiental sobre os dias e horários de coleta e sobre a utilização do serviço Zap-Entulho para o descarte correto de entulhos. A Sesan incentiva a denúncia de descartes irregulares, através do número153 da Guarda Municipal. Vale ressaltar que Belém está passando por operações de limpeza emergenciais e prevê melhorias na gestão de resíduos com o novo sistema de limpeza urbana em implantação na cidade”, diz o comunicado.

