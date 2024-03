Autônomo Armando Seabra denuncia buracos em rua na Cidade Nova

Moradores da travessa We 59, na Cidade Nova 5, em Ananindeua, relatam que há mais de 10 anos a via está em situação de precariedade. Mas segundo denunciantes, após a inauguração avenida Ananin, a situação ficou ainda pior. Sem receber pavimentação asfáltica, a rua está cheia de buracos que causam transtornos para a população. O autônomo Armando Seabra, morador da área, não esconde a indignação com a situação.

"Tudo que você imaginar tem aí dentro desse buraco, garrafas petes, cascas de coco. Não ajeitam, não melhora, quando chove é pior, pois enche a rua inteira, prejudicando a entrada das farmácias e da feira", relata.

Por conta dos vários buracos na We 59, motoristas precisam desviar, o que contribui para que aconteçam acidentes. "Quem passa de carro, moto, bicicleta, se prejudica, muitas pessoas já caíram nesses buracos e se bateram", conta.

O denunciante relata que ao longo desses 10 anos, vários acidentes já foram ocasionados, além dos alagamentos causados em tempos de chuvas constantes. "Já teve muito acidente aqui. Ali, perto daquela loja grande ali, enche tudo, então é um impedimento e perigo para todo mundo. Olha o tamanho desse buraco ai, não fazem nada, continua a mesma coisa ", afirma.

“Já ligamos para a prefeitura, só enrolam e não fazem nada. Vários acidentes estão acontecendo aqui. Os carros que vem direto da avenida Ananin, para não cair nos buracos, dão a volta aqui. O ônibus já bateu carro, bicicleta e teve vários acidentes”, desabafa.

A redação integrada de O Liberal, procurou a prefeitura de Ananindeua para falar sobre o problema na travessa We 59, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno.

