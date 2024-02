Autônomo Hélio Gonçalves denuncia entulho acumulado na travessa Angustura, em Belém

Na travessa Angustura, de esquina com a Rua Nova, no bairro da Pedreira, em Belém, moradores estão incomodados com a quantidade de entulho no local. O autônomo Hélio Gonçalves diz que a quantidade de lixo e entulho já está quase fechando a via.

O autônomo de 60 anos, trabalha em sua própria residência com consertos de eletrônicos e diariamente convive com a situação que é quase em frente à sua casa. "Se não levarem isso aqui, daqui a pouco vai estar fechada a rua, não vai ter como passar, principalmente veículos, de tanta coisa que jogam. Se não tirarem só vai crescer a quantidade".

(Foto: Rafael Souza / Especial para O Liberal)

No local é possível ver a montanha de entulho, que se mistura com o lixo. Segundo o autônomo a situação já dura mais de 2 meses. "No começo estava bem pequena a quantidade, aí o pessoal começou a vir jogar de tudo aqui. Pra completar, a prefeitura não vem retirar", contou Hélio.

O autônomo relata que alguns vizinhos já ligaram para o órgão responsável pelo serviço de retirada, mas a situação permanece da mesma forma. Ele também conta que recentemente, moradores da travessa Pirajá, fecharam a via como forma de protesto. "E assim eu e os moradores aqui vamos nos reunir e colocar tudo no meio da rua".

"Peço que a prefeitura venha aqui ver, que olhe para nós. Estamos precisando limpar a rua aqui, a comunidade está pedindo. Se vocês vierem aqui daqui há duas semanas, vocês não vão conseguir passar mais, de tanto entulho. Então eu faço um apelo para virem aqui retirar, não custa nada”, disse Hélio, que também afirmou ter medo de pegar doenças devido a situação.

(Foto: Rafael Souza / Especial para O Liberal)

“É muita coisa que jogam aí, mas se vieram retirar, e deixar tudo limpo, ninguém vai jogar mais nada porque nós não vamos deixar. A gente liga pra lá pedindo pra virem retirar e eles dizem para deixamos o entulho em frente de nossas casas. Dai passam meses e ninguém vem fazer o serviço. Só vai acumulando e prejudicando os moradores”, desabafou o autônomo.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para pedir um posicionamento sobre o assunto citado na matéria, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

