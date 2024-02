Comerciante Lucélia Cardoso reclama de rua alagada no Sideral, em Belém

Em Belém, na rua 3, do conjunto Carneirinho, não há possibilidade alguma de trafegar, pois a via está inundada. A comerciante e estudante de pedagogia Lucélia Cardoso, relata que a água chega a bater nos joelhos. Ela mora na avenida Brasil, de esquina com a rua 3, no bairro Sideral e sofre com os alagamentos da via.

"Fizemos aqui a calçada de casa um pouco mais alta, justamente por conta desses alagamentos dessa rua ao lado, porque a água chegava a entrar aqui em casa", relatou Lucelia, que possui um pequeno comércio em frente à sua casa.

(Foto: Rafael Souza / Especial para O Liberal)

No momento em que a equipe esteve no local, foi possível registrar a rua completamente alagada mesmo sem chuvas. De acordo com a comerciante, que tem 40 anos, o motivo da rua estar alagada são os bueiros entupidos. "A rua alaga porque os bueiros estão entupidos, a própria comunidade se juntou para limpar, mas não tem condições".

"É arriscado pegarmos doenças nessa situação, como falei, não tem como andar aqui quando chove, porque alaga e a água passa do joelho, porque é muito lixo e muito bicho que fica boiando na água suja quando alaga aqui". A estudante afirma que alguns vizinhos já entraram em contato com a prefeitura para resolver o problema, mas não foram atendidos.

"Eu acho que limpar os bueiros é prioridade aqui para resolver essa situação. Não adianta a gente limpar por cima, sendo que embaixo está entupido. E os moradores também precisam se conscientizar quanto a isso, jogar o lixo no local apropriado", disse.

(Foto: Rafael Souza / Especial para O Liberal)

A moradora relata que são dois bueiros que não funcionam, e com as chuvas intensas dos últimos dias, a situação está mais complicada. "Uma parte dessa água corre para um rio que tem aqui próximo, o que não vai, só seca quando dá aquela manhã de sol" explicou.

"Infelizmente, o que a gente pode fazer mesmo é denunciar. O resto é com as autoridades”, finalizou a comerciante.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto citado na matéria, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

