Renata Santos denuncia falta de coleta de lixo e entulho acumulados na Senador Lemos

Renata Santos, 25 anos, professora de balé, denuncia o cenário de lixo e entulho acumulados na avenida Senador Lemos com a passagem Severa Romana, no bairro da Sacramenta, em Belém (PA). "Essa situação é muito difícil, porque, além do lixo, do mau cheiro, de muita mosca, tem a questão da chuva também, quando chove alaga, o lixo vai todo para o bueiro e entope tudo, sem contar que casos de dengue estão ocorrendo muito. E aí fica totalmente precária a situação, saneamento aqui está zero", afirma Renata.

A professora destaca que essa situação é recorrente. "Já tem um tempo assim. Quando a coleta de lixo estava normalizada, a gente não via assim o lixo acumulado, mas, agora, que o Lixão está fechado, está muito complicado". Renata Santos detalha que no meio do lixo na via pública é encontrado todo tipo de resíduos, como galhos de árvore, lixo doméstico, sobras de material de construção civil proveniente de obras em edificações.

Renata Santos: moradores têm situação difícil com lixo e entulho no meio da rua, no bairro da Sacramenta, em Belém (PA) (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

"Tem o lixo do pessoal que quando vai fazer reforma na casa não tem onde jogar, porque não tem caminhão suficiente para coletar o lixo. Tudo isso vai entupindo e vai causando esse alvoroço que fica. É mosca, é mau cheiro, é foco de dengue. Em tudo que é lugar que você vê está tendo enchente nas ruas por causa do excesso de lixo que vai tudo para o bueiro", salienta Renata.

Os moradores, como diz Renata, já procuraram o órgão público responsável pelo serviço d de retirada dos resíduos. "Já procuramos, várias vezes. Aonde você for que tiver lixo, se você perguntar, todo mundo já acionou, mas tem essa demora. A gente fica sem resposta", conta a denunciante.

"Eu faço o apelo de que o lixo seja retirado daqui. É um apelo muito grande que toda a Belém tem que fazer, porque é uma situação muito difícil que todo mundo está passando, porque tem criança, tem idoso, foco de dengue está demais, a minha sogra recentemente teve dengue. Então, tem que ser com urgência isso. Que os órgãos competentes que façam a parte dele, com a limpeza, para a ajudar mais a população e também desobstruir os postos de saúde, os hospitais com casos de dengue, e pessoa adoecendo direto, com mau-cheiro e problema respiratório. É um apelo que toda a sociedade faz, os belenenses'. enfatiza Renata.

Sobre o caso, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) comunicou, em nota, que vai enviar uma equipe ao local para remover o lixo acumulado e verificar se há falhas na coleta regular para notificar a empresa responsável pelo serviço. "É importante destacar que a população recebe orientações das equipes de educação ambiental para seguir os dias e horários de coleta, e para o descarte de entulhos, utilizar o Zap-Entulho. A Sesan incentiva a denúncia de descartes irregulares, ligando para o 153, da Guarda Municipal. É relevante ressaltar que Belém está passando por operações de limpeza emergenciais e prevê melhorias na gestão de resíduos, com o novo sistema de limpeza urbana em implantação na cidade".