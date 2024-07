Autônomo Erick da Silva diz que passagem Moraes está sem asfalto há mais de 20 anos

Há 20 anos moradores da passagem Moraes, localizada entre as passagens Comissário e Ligação, no bairro da Terra Firme, em Belém, convivem com a falta de asfalto e saneamento básico na via. O autônomo Erick Silva, de 28 anos, relata várias dificuldades enfrentadas por moradores no dia a dia.

Desde criança ele reside na passagem Moraes e já passou diversos perrengues por conta da situação. "Moro aqui há 20 anos e sempre foi assim, nunca mudou. Não temos o mínimo que é asfalto e saneamento básico", fala.

VEJA MAIS

Sem asfalto, a rua tem alguns buracos que contribuem para o descontentamento dos moradores. Quando chove o problema aumenta ainda mais. "Quando chove aqui alaga tudo, morador não consegue passar, crianças não vão nem pra escola, porque alaga tudo. Vivemos aqui cercados de muitos transtornos. Não tem como sairmos de casa", lamenta.

O autônomo Erick Silva, relata várias dificuldades enfrentadas por moradores no dia a dia na passagem Moraes. (Rafael Souza | Reprodução)

A locomoção fica difícil para os moradores mesmo quando não chove. Carros de aplicativos não conseguem entrar na via. "Eles cancelam a corrida quando veem a rua, não entram. A gente tem que andar até a rua principal para poder entrar no carro", explica.

Quando procuram o poder público para tentar resolver a situação, moradores são informados de que uma equipe irá até o local verificar, mas, segundo Erick, isso nunca aconteceu. " A resposta é a mesma que vão agendar pra vir aqui, mas nunca resolvem nada. Eu queria ter pelo menos o básico, porque pagamos nossos impostos, queria um asfalto digno aqui para a comunidade", desabafa o autônomo.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.