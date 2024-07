Doméstica Cilene Rosário reclama de rua sem asfalto na Terra Firme

Na passagem Nova II, localizada na rua São Domingos, no bairro da Terra Firme, em Belém, a doméstica Cilene Rosário, de 68 anos, diz que a via nunca foi asfaltada. Ela mora há cerca de 30 anos no local, e diz que em tempos chuvosos a rua fica totalmente alagada.

"Aqui nunca foi asfaltada, quando chove enche tudo, já tive que levantar o piso da minha casa umas 6 vezes e a água continua entrando. Aqui moram cadeirantes e não podem passar porque todo tempo está cheio", fala.

Muita lama e bueiros destampados exalando odor fétido, são outros problemas que moradores convivem no dia a dia na passagem Nova II. "Entra gestão e sai gestão e nada muda. Já entramos em contato com o Poder público e nada. Essa chuva que deu há meses atrás, a água vinha até metade da canela, tinha que ter bota para andar aqui ", diz.

A doméstica Cilene Rosário, de 68 anos, diz que a passagem Nova II nunca foi asfaltada (Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

As dificuldades não param por aí, o tráfego de veículos na rua é difícil. "Aqui o carro entra, mas com dificuldade, carros de aplicativos não entram aqui, é difícil. Se você entrar mais para dentro fica tudo cheio quando chove, não tem condições de trafegar", fala.

O maior problema para os moradores ocorre em dias chuvosos, além da água invadir as casas, ainda é problemático sair de casa, mesmo quando é urgente. "O que podemos fazer? É viver empurrando com a barriga. Quando chove se tiver passando mal tem que um ajudar o outro para sair daqui, porque ambulância não entra nunca", afirma.

As más condições da rua ainda trazem riscos para a saúde dos moradores. "Minha neta está com febre há 5 dias, não sabemos se é dengue, mas minha filha vai levá-la novamente ao médico. Estamos sobrevivendo aqui, eu não posso me mudar daqui porque só tenho essa casa. Tenho que pisar na lama, minha neta nem brinca aqui, é só fedor de fezes que vem dessas fossas", lamenta.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que não tem medido esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal.

"A Sesan informa também que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, e que a passagem Nova ll integra a relação de vias para as quais a prefeitura de Belém tem buscado recursos para realizá-las", diz a secretaria.

