Vendedor Joaquim Rodrigues diz que vazamento está trazendo riscos para moradores no Marco

Na travessa Humaitá, no bairro do Marco, em Belém, um vazamento por baixo de uma mangueira está causando risco para os moradores. O vendedor Joaquim Rodrigues, de 59 anos, diz que o problema começou há cerca de 4 anos.

"Estamos preocupados porque o solo fica fofo por conta da água, e nós ficamos com medo. Essa árvore é uma mangueira antiga, acredito que deva ter mais de 50 anos. Por isso, temos medo que ela caia de uma hora pra outra em cima de nossas casas", relata.

Vazamento por baixo de uma mangueira está causando risco para os moradores (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Por conta do vazamento, no local vai se criando um limo, que fica bastante escorregadio e perigoso, principalmente para idosos e pessoas com deficiência. "Já tivemos quedas aqui de idosas, porque com essa água escorrendo cria-se um limo. Sem falar no em falso, que as pessoas vão pisando no buraco e acabam tropeçando", fala.

No mesmo local que ocorre o vazamento, funciona um ponto de ônibus, ou seja, o perímetro é bastante movimentado. "Um perigo, até porque isso aqui é uma parada de ônibus e o fluxo é intenso", afirma.

Joaquim não é morador do bairro, mas possui um comércio na área. Ele já tentou pedir ajuda dos órgãos competentes, mas não obteve resposta. "Já questionamos o Poder público e não tivemos nenhuma resposta. Ligamos e mandamos mensagens várias vezes, mas nos abandonaram, infelizmente", lamenta.

Na travessa Humaitá, no bairro do Marco, em Belém (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O vendedor se preocupa com a situação e pede para que seja resolvida o quanto antes. "Nós solicitamos a ajuda do Poder público, que dê atenção para esse tipo de coisa que está nos prejudicando e a qualquer momento pode acontecer um acidente aqui", afirma.

"Eu me sinto péssimo porque vemos a situação das pessoas que precisam caminhar por aqui, então isso é um problema pra nós e eu me sinto prejudicado", finaliza Joaquim.

Vazamento vem causando grandes transtorno para os moradores (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que o serviço para a área já está na programação das equipes técnicas. A companhia também diz que está aguardando uma nova avaliação do órgão municipal responsável pela poda ou retirada da árvore, que está em cima do ponto de vazamento.

