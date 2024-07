Dona de casa Soraia Alves diz que esgoto na passagem Marajó está entupido há 3 anos

No bairro da Sacramenta, moradores da passagem Marajó convivem há pelo menos 3 anos com um esgoto entupido. A dona de casa Soraia Alves, de 58 anos, relata os transtornos causados pela situação. Ela mora há 35 anos na via.

"Já deve ter uns dois ou três anos que esse esgoto está assim. É muito difícil por conta do odor e porque aqui é via de entrada e saída, todo dia temos que passar aqui por essa água contaminada, é ruim para saúde da comunidade", reclama.

O esgoto fica bem em frente à residência da denunciante, o que torna a situação ainda mais complicada. "Vivemos com odor de esgoto em casa e isso causa doenças, tenho um neto pequeno. Tem horas que a gente tem que ficar com tudo fechado em casa porque fede demais, se a gente inalar, fica com certeza com problemas de saúde", desabafa.

A dona de casa Soraia Alves, relata os transtornos causados pelo esgoto entupido na passagem Marajó. (Bruno Macedo)

Em Belém não tem chovido nos últimos dias, mas basta alguns minutos de chuva para a água transbordar na passagem Marajó. "Quando chove fica tudo alagado, essa água suja e fica muito difícil de transitar", diz.

E não é só esse esgoto que vem causando desconforto para os moradores, ao longo da rua, a dona de casa sinaliza mais problemas. "Mais ali na frente tem outro esgoto entupido. Já entramos em contato com o Poder público e nos disseram para aguardar, mas já faz muito tempo e nada foi feito", revela.

"Esse problema já é de longa data e nós já procuramos os órgãos responsáveis e ficamos sempre nessa espera. Não é só uma questão de saúde pública, a gente transita aqui, e esse problema já está há muito tempo. Quando vem a época do inverno transborda aqui", lamenta.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que vai enviar uma equipe ao local para verificar e tomar as medidas cabíveis.

