Complexo Esportivo Augusto Rezende está abandonado há dois anos, afirmam moradores

O Complexo Esportivo Augusto Rezende está em situação de abandono há pelo menos dois anos, o que vem causando transtornos aos moradores do entorno, localizado na Avenida Bernardo Sayão, no bairro da Condor, em Belém.

Segundo relatos enviados à equipe do Eu Repórter, o espaço foi inaugurado em dezembro de 2020 e desde então, nunca recebeu qualquer serviço de limpeza e manutenção de maneira efetiva. O resultado segundo moradores, é um ambiente repleto de lixo, sem iluminação pública e ainda com focos de proliferação do mosquito da dengue.

Douglas Neves, 41 anos, líder comunitário da área, conta que os impostos arrecadados que deveriam ser destinados para uma melhor experiência da população nos espaços públicos, não está sendo visto por eles. "Me sinto indignado por pagar imposto e ver esta situação. O poder público menospreza os recursos que o povo arca para construir e manter espaços como este", lamenta.

Ainda de acordo com Neves, a comunidade enfrenta situações preocupantes relacionadas à saúde pública e à segurança dos moradores. Ele ressalta que o complexo apresenta lixo espalhado por todo o espaço, quadras esportivas com água acumulada, o que favorece a reprodução do Aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue e da febre amarela), estabelecimentos pichados e deteriorados, além de estar servindo como espaço para o consumo indevido de drogas ilícitas, abrindo brechas para a criminalidade na área.

O local, que antes era um espaço para descarte de lixo irregular, foi transformado em um complexo esportivo de lazer para as famílias com o intuito de combater as problemáticas apresentadas na reportagem, mas a atual situação vai de contra ao que foi proposto na inauguração. "O espaço foi pensado para amenizar os problemas, mas agora com o abandono, o local voltou a ser o que era antes", conclui um dos denunciantes.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e aguarda retorno.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo