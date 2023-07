Comerciante Thiago Vasconcelos reclama de falta d'água que durou mais de uma semana em Fátima

Moradores da rua Domingos Marreiros, entre as travessas 3 de Maio e 14 de Abril, no bairro de Fátima, em Belém, denunciaram que ficaram mais de uma semana sem abastecimento de água. De acordo com a denúncia recebida pela reportagem de O Liberal, o desligamento do serviço não foi informado previamente aos moradores. Os moradores contaram, ainda, que essa falta d’água atingiu apenas algumas casas das redondezas. A denúncia foi detalhada pelo comerciante Thiago Vasconcelos.

A falta d’água teria começado no último dia 17 de julho, por conta de obras no local, mas o serviço foi normalizado ainda na quarta-feira (26). Ainda segundo as denúncias, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) repassou aos usuários que o abastecimento seria normalizado em até 10 ou 15 dias. As denúncias detalham que um serviço teria sido feito no trecho, mas, ao ser concluído, o fornecimento de água não foi retomado em todas as casas.

O comerciante Thiago Vasconcelos conta que o problema teria começado repentinamente. Ele diz que precisou contar com a ajuda de alguns vizinhos que não tiveram o abastecimento interrompido. “Ficar sem água tantos dias é uma experiência muito ruim, temos que fazer nossas necessidades diárias, tomar banho, principalmente. Estamos tendo a ajuda dos vizinhos. Assim como eu, vários moradores foram na Cosanpa”, diz Thiago.

A dona de casa Edna Vasconcelos relatou que a falta d'água afetou a higiene pessoal no dia a dia (Carmem Helena / O Liberal)

A dona de casa Edna Vasconcelos relatou que a falta d'água afetou a higiene pessoal no dia a dia, além da realização das tarefas domésticas. “Temos crianças. Foi um caos, uma calamidade. A gente já não tinha mais dinheiro para comprar água”, reclama. “Não teve como lavar roupa. A gente se virou nos trinta, lavou um pouquinho e ali, não teve condições de como usar somente a água mineral”, completa Edna.

Em nota divulgada na última quarta-feira (26), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) afirmou que realizou serviço de melhoria na rede de água que atende os moradores da área citada. A Cosanpa afirma que o religamento do sistema foi feito e contemplou todos os clientes que possuíam situação regularizada junto à Companhia. “Os consumidores que estão sem o fornecimento de água podem se dirigir até uma unidade de atendimento presencial da Cosanpa para que a situação seja verificada”, comunicou a nota.

