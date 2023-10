Professora Herica Pantoja denuncia falta de iluminação pública no conjunto Radional II, na Condor

No conjunto Radional II, na quadra A, localizado no bairro da Condor, em Belém, a população passa por dificuldades devido à falta de iluminação pública ocasionada por uma lâmpada queimada de um poste de luz. Os moradores dizem que não conseguem mais ficar na porta de suas casas, pois temem os assaltantes atraídos pela escuridão. A professora Herica Pantoja diz que o problema ocorre desde o mês de agosto.

Durante o dia, os moradores ficam aliviados ao transitar no local. Mas, ao anoitecer, precisam fechar as portas de suas casas e ficar atento aos riscos de assalto. O comércio local também foi prejudicado. Os comerciantes dizem que precisam fechar os pontos de venda mais cedo, pois o local fica soturno e perigoso para as vendas.

Moradora do conjunto, Herica Pantoja lembra que equipes da concessionária de energia foram até o local para verificar o problema. "Eles (equipe técnica) repassaram para gente que a responsabilidade é da Prefeitura de Belém, mas o órgão responsável pelo problema não faz nada", lamenta.

Os técnicos da concessionária realizaram a manutenção que cabe ao órgão, com relação aos cabos e fiação elétrica. "Mas as lâmpadas, não são de responsabilidade deles. Nós já tentamos entrar em contato com a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) pelo aplicativo, mas não tivemos respostas sobre isso. Desde agosto tentamos contato, estamos no mês de Outubro, e, até agora, ninguém resolveu. Está tudo escuro para o Círio", reclama a professora.

Atuando na venda de salgados, o autônomo Fábio Ferreira lembra que seu ponto precisou fechar as portas ao comércio, pois a escuridão afasta a clientela. "Fica fechado, não temos retorno. Aqui próximo tem um porto e o pessoal de lá vinha aqui lanchar. Mas agora os clientes têm medo, pois a rua fica tudo no escuro", pondera.

"Não é só o meu ponto. O meu vizinho tem uma venda de açaí que também foi prejudicada. Todos nós, comerciantes, estamos sendo prejudicados por isso. Escureceu e fechamos mais cedo. Às vezes, o meu irmão, que é o dono do ponto, nem abre a venda ou nem vem para cá trabalhar. A rua fica um breu. É só nesse ponto que não tem iluminação. O restante dos equipamentos estão todos funcionando", disse Fábio.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou, em nota enviada na última sexta-feira (06), que continua avançando com a modernização do parque de iluminação pública em toda a extensão da capital paraense. O órgão disse que uma equipe será enviada até o local e que as solicitações dos serviços podem ser feitas por meio do número: 0800 042 0971.

"Para facilitar, ainda mais, o atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura, por meio da Seurb, lançou mais um canal de comunicação para a população. Agora o atendimento também é realizado por meio de um portal e aplicativo de celular. As solicitações também podem ser feitas na sede do órgão municipal de urbanismo, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h", diz o comunicado.