Professor Erivaldo Valuar denuncia descarte irregular de lixo na avenida Pedro Miranda

O descarte irregular de lixo na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém, tem sido motivo de transtorno para os moradores e comerciantes da área. Segundo denuncia o autônomo Erivaldo Valuar, 55, que há mais de quarenta anos mora no local, um dos principais corredores da capital acumula problemas que dificultam a vida de quem circula pela via que corta o bairro.

VEJA MAIS

E ainda, outra reclamação de Erivaldo é que não há coleta contínua da Prefeitura de Belém ao longo da avenida. Com isso, uma série de doenças e prejuízos ao meio ambiente surgem, estabelecendo, assim, uma relação quase impossível de solucionar. Ele aponta que a limpeza das vias sempre foi feita de forma irregular, o que ocasiona o acúmulo do lixo. “Olha, infelizmente nossa situação não está muito boa, não. Não dão assistência nenhuma e o lixo que fica aqui fora vai ficando”, reclamou.

Ainda de acordo com Erivaldo, em dias de chuva, a situação fica ainda pior, com riscos de propagação de doenças. “Quando chove isso fica demais, o cheiro de lixo sobe e entra nas casas. Estamos na luta e sempre tentamos chamar a atenção do poder público porque é um ponto perigoso, com risco para todo mundo, mas infelizmente não recebemos nenhum sinal de melhoria”.

De acordo com o relato do morador, o problema já é antigo e nada foi feito para contornar os transtornos. A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) já chegou a ser acionada para que a coleta fosse feita de forma contínua. No entanto, a avenida segue com os corredores repletos de lixos. Ainda segundo o morador, a situação é recorrente. "Moro aqui na Pedro Miranda há mais de 40 anos e já realizei denúncia para a prefeitura, mas nada foi feito. Nós, como moradores, tentamos amenizar a situação fazendo a limpeza do local com o nosso próprio dinheiro", denuncia Erivaldo.

Valuar aponta que a população não tem acesso ao básico, e isso compromete todo o processo de desenvolvimento. A solução, segundo ele, passa por enfrentar o desafio estrutural que vai desde ao acesso aos direitos básicos. “Resolvido esse problema maior, nós vamos enfrentar as políticas setoriais. Então, tudo começa com planejamento”, relata.

Erivaldo frisa, também, que a sociedade deve exigir dos seus representantes que a educação e o saneamento sejam prioridades por causa da estreita ligação com a saúde. Além disso, cada um deve fazer sua parte em relação ao lixo e segregar corretamente os resíduos. Para ele, a prefeitura deve envolver toda a população para que todo mundo faça sua. "Aqueles que precisem de informação, que tenham campanha de educação ambiental, mas também tenham punição depois de uma campanha de informação”, pontua.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por meio de nota, que enviará equipe para verificar a situação e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta de lixo na avenida Pedro Miranda. "O órgão municipal de Saneamento disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência", detalha a nota.

"A solicitação desse serviço deve ser feita, exclusivamente, por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: 91 98499-0059. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A população pode contribuir com a fiscalização do órgão, fazendo denúncia ao se deparar com o descarte irregular de lixo. Para isso, basta entrar em contato imediato com as redes sociais do órgão municipal", finaliza o comunicado da Sesan.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.