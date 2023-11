Comerciário Ricardo de Souza reclama de rua tomada por entulho na Marambaia

A falta de coleta de lixo e entulho acumulado têm sido problemas constantes na rua Coronel Artur com a travessa Jarbas Passarinho, no bairro da Marambaia, em Belém. Toda a sujeira está em frente ao conjunto Euclides Figueiredo há mais de um mês, como aponta a denúncia feita pelo comerciário Ricardo de Souza. Entre os entulhos no local, estão restos de materiais de construção, lixo orgânico além de outros tipos de materiais que também foram deixados na via.

Para além da poluição, que enfeia o trecho, os moradores denunciam que o lixo já vem causando um forte odor e que o problema é registrado há semanas. Por conta da grande quantidade de entulho, um grande volume já se formou na via, que está praticamente tomada pela sujeira. O problema também afeta o tráfego de pedestres, uma vez que os resíduos se concentram na área da calçada, dificultando a passagem dos transeuntes, que precisam se arriscar ao andar quase no meio da pista.

O comerciário pontua que o problema é crônico no local e que a situação não é recente. Segundo ele, se de um lado a coleta não é realizada, do outro, a população também não contribui com a limpeza do local. “A gente vem reclamando, inclusive para a Sesan, mas não foi tomada providência nenhuma. Vem pessoas de outro canto jogar lixo aqui. É carroceiro, os próprios moradores daqui da [travessa] Jarbas Passarinho. Todos jogam lixo aqui”, denuncia.

Entulhos já causam odor nas proximidades (Reprodução / Bruno Macedo)

“Basta um jogar que o restante da população também vem depositar aqui. Tudo isso por falta de coleta, que é insuficiente. Aí se transforma nesse lixão. Fica insuportável. Tem mosca, mosquito, carapanã, rato”, completa Ricardo. Devido aos restos de alimentos que também são jogados no local, Ricardo diz, ainda, que é comum a concentração de urubus em meio ao lixo, que se alimentam do material orgânico despejado nas redondezas.

“Aqui tem tudo. É material sólido, orgânico. A Sesan disse para que a gente aguardasse. Entramos em contato pelo WhatsApp da secretaria. E, até o momento, não providenciaram [a limpeza da via] e também não se pronunciaram [sobre o problema]. Não tem data para solucionar isso, não tem uma solução de imediato. E cada dia aumenta mais esse lixão, por conta do despejo irregular, pela falta do poder público não tomar a devida providência”, finaliza o comerciário.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que enviará equipe para verificar a situação e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta de lixo e remover o entulho espalhado na via.

O órgão municipal de Saneamento disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. A solicitação desse serviço deve ser feita, exclusivamente, por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: 91 98499-0059.

Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A população pode contribuir com a fiscalização do órgão, fazendo denúncia ao se deparar com o descarte irregular de lixo. Para isso, basta entrar em contato imediato com as redes sociais do órgão municipal.

