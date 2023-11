Mutirão para descarte de lixo eletrônico será realizado em Belém

Uma ação de conscientização sobre o descarte correto de resíduos eletrônicos irá ocorrer nesta terça-feira (7), na Escola Estadual Manoel Leite, no bairro do Tenoné, em Belém. O mutirão é uma realização da Universidade da Amazônia, em parceria com o Instituto Descarte Correto, e deve ocorrer das 9h às 14h. A ideia é tratar sobre a importância desse ato para a manutenção do meio ambiente e também para o bem estar da sociedade. A programação integra as ações de Responsabilidade Social da instituição.

O projeto faz parte do curso de Gestão da Informação da Tecnologia, por meio da disciplina de Atividades Práticas Interdisciplinares de Extensão. Além disso, durante a programação os estudantes do curso também irão ministrar palestras ao público.

Para o professor Sérgio Xavier, docente do Ser Educacional, que ministra a disciplina, o mutirão é considerado uma forma de devolutiva dos estudantes para a comunidade local. “A ação de extensão pode assumir várias metodologias, como uma prestação de serviço. No caso desse projeto de extensão, podemos observar a preocupação com as gerações futuras e com o meio ambiente. Temos uma ação com a pegada da sustentabilidade ambiental e que poderá se desdobrar em uma ação de sustentabilidade econômica”, relata.

Conforme os participantes do projeto, o bairro do Tenoné foi escolhido para ser palco da ação pois é uma das áreas da capital paraense que mais descarta materiais eletrônicos. Somente cerca de 3% a 4% do material descartado no local é reciclado. Segundo o aluno Admar Marcos, estudante do curso, um dos pontos mais importantes da iniciativa é os ensinamentos repassados.

“A ação tem importância para nós como alunos, porque teremos a responsabilidade social de conscientizar uma pequena parte da sociedade, uma comunidade de alunos e colaboradores da escola sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente, causados exatamente pelo descarte irregular de resíduos eletrônicos. Já o tema escolhido da palestra foi para conscientização dos alunos do primeiro e segundo anos do ensino médio da escola”, completa Admar.

Quais itens poderão ser descartados?

Computadores

Tablets

Monitores

Teclados

Impressoras

Rádios

Pilhas e baterias

Telefones

Celulares

Carregadores

Câmera fotográficas

Aparelhos de som

Televisores

Micro-ondas

Serviço

Ação de conscientização de descarte correto de resíduos eletrônicos

Data: 6 e 7 de novembro

Horário: 9h às 14h

Local: E.E.E.M. Professor Manoel Leite Carneiro, localizada na área do Residencial Helena Coutinho, WE 04, bairro do Tenoné