Projeto 'Religa' recebe lixo eletrônico para recondicionamento

O Instituto Alachaster e a Norte Amazônia promovem o Projeto Religa, feito em parceria com a Prefeitura de Benevides, para expandir o mercado de recondicionamento, no qual será formada uma micro linha de produção para restauração de lixos eletrônicos. A iniciativa já selecionou 10 alunos da rede pública de ensino médio e técnico do município, para fazer parte do corpo discente do projeto.

O religa irá receber resíduos eletrônicos para a recuperação da condição original dos derivados, por meio dos alunos escolhidos pelo processo seletivo feito pelo projeto. Em agosto, os selecionados farão curso de capacitação para teoria e prática do processo de recondicionamento dos materiais eletrônicos. Além da formação, será entregue bolsas de auxílio, assim como kits escolares e profissionais aos jovens do projeto.

Para Jucélio Soares, diretor executivo da Norte Amazônia, é importante lembrar que além da mitigação de impactos ambientais, a destinação e tratamento adequados dos lixos eletrônicos são ferramentas de educação e fonte de geração de emprego e renda. “A ideia do projeto nasce da necessidade de impactar positivamente a população de Benevides através da educação de jovens, aliando um projeto social, educacional e de empreendedorismo”, disse.

A diretora do Grupo Alachaster, Soraya Costa, explica que a expectativa é justamente poder alinhar o tripé da sustentabilidade ao desenvolvimento do Religa. "Nós queremos despertar nos jovens essa conexão com as tecnologias aliada à geração de emprego e renda, a partir do ponto que a gente aumenta a vida útil desses resíduos”, explicou.

Por onde jogar lixo eletrônico?

A arrecadação do material pode ser feita por meio da doação de pessoas físicas e jurídicas que consomem ou geram lixo eletrônico. “Haverá uma campanha específica para os viajantes durante o mês de julho. Todos os finais de semana do mês, haverá um ecoponto específico para o recebimento de materiais eletrônicos na frente da sede do Norte Amazônia, em Benevides. O ponto de entrega voluntária ficará aberto às sextas das 9h às 16h, e aos sábados de 9h às 12h”, comunicou o Instituto.

De acordo com o Instituto Alachaster, existem Ecopontos em Belém, implantados pelo grupo. Podem ser encontrados no Porto Futuro, Parque do Utinga, na loja Aldeia Verde (trav. Humaitá 2627) e na Marambaia. Nesses locais podem ser deixados cpus, notebooks, celulares, cabos, baterias, teclados, mouses e entre outros resíduos.

(Vitória Reimão, estagiária sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)