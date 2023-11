Lixo acumulado é queimado na praça do Conjunto Panorama XXI e causa transtorno aos moradores

Na manhã desta quinta-feira (9), uma longa fileira de lixo e entulhos acumulados dispersava fumaça, na praça do Conjunto Panorama XXI, na Avenida Augusto Montenegro. Pedestres e ciclistas passavam pelo local tentando se proteger da inalação dos gases. De acordo com relatos de quem costuma passar pela praça, o fogo foi ateado nos resíduos na tarde da quarta (8) e formou altas labaredas durante a noite. A prática é considerada crime ambiental.

Dentre o material acumulado, havia móveis, restos de construção, folhas secas, lixo doméstico, uma impressora e até um vaso sanitário quebrado. Quem mora e trabalha nas proximidades diz que os resíduos são jogados e acumulados com frequência no ponto e que a coleta não é regular.

“Eu acho que esse lixo estava aí há mais de uma semana. Não sei quem foi, mas acho que alguém se revoltou e resolveu tocar fogo”, opinou o motorista Márcio Coutinho, de 50 anos, que trabalha em um estabelecimento comercial em frente à praça. “Não é só aqui no Panorama, mas em todos os lugares, esse problema do lixo, que não sabem onde colocar e vai acumulando”, completou.

O profissional considera que a queima de lixo no local foi fonte de vários riscos. “Se tivesse um fio elétrico aí, poderia ter sido pior, porque poderia pegar na fiação e o conjunto ficaria sem luz. E ali muitas pessoas passam fazendo sua caminhada, seu cooper, fica ruim com essa fumaça. O pessoal estava jogando bola aí, a fumaça devia estar até atrapalhando a prática do futebol”, avaliou Coutinho, referindo-se aos jovens que praticavam o esporte em uma quadra bem ao lado dos resíduos queimados.

Fumaça incomoda pedestres e ciclistas que precisam passar pelo local. (Ivan Duarte/ O Liberal)

Helena Coutinho, de 65 anos, mora nas proximidades e passa diariamente no trajeto para ir à academia. Ela conta que vê sempre o lixo acumulado no local. “Todo dia que a gente passa, é isso aqui. Só estão jogando e a prefeitura não tira. Acho que tomaram essa atitude de queimar porque não tiram”, disse. Sobre a queima do material, a aposentada não acha adequado. “Faz mal para o meio ambiente e para nós moradores”, comentou.

A aposentada Helena Coutinho reclama do lixo depositado no local: "faz mal para o meio ambiente e para nós moradores". (Ivan Duarte/ O Liberal)

Sobre o descarte irregular de lixo e entulho na praça do Conjunto Panorama XXI, a reportagem solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). Sobre os riscos da queima do lixo e do entulho para o meio ambiente, foi solicitada uma nota para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). E sobre os riscos da fumaça dessa queima para a saúde dos moradores e transeuntes, foi pedido um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Semma explica que queima do lixo piora a qualidade do ar

Rosivaldo Galvão, tecnólogo em Geoprocessamento e Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), explica que a fumaça gerada pela queima do lixo contém fuligem e provoca a piora da qualidade do ar. Esse tipo de poluente é um dos principais intensificadores do aquecimento global, junto com o gás carbônico (CO2). Além de causar problemas respiratórios e liberar substâncias e gases químicos nocivos à saúde humana, inclusive com potencial cancerígeno.

Em Belém, a gestão dos resíduos sólidos é de competência da Secretaria de Saneamento (Sesan), porém, de acordo com a Lei Municipal n° 9.656/2020, cada cidadão é responsável pela destinação final do entulho que produz, a partir de serviço particular autorizado, sendo proibido “o lançamento in natura de resíduos sólidos ou rejeitos em quaisquer corpos hídricos ou solo, a céu aberto”.

Além disso, segundo a Lei n° 12.305, de 2010 que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é proibida a queima de resíduos sólidos a céu aberto. Por ser uma infração ambiental, a queima de lixo deve ser denunciada à Semma para que o autor seja identificado e responsabilizado. As denúncias podem ser feitas por meio de telefonema ao CIOP (190) ou à Guarda Municipal (153).

Para evitar a queimada de lixo e o descarte em local inadequado é necessário que as pessoas se responsabilizem pelos resíduos que produzem. Em caso de lixo doméstico, é necessário aguardar a coleta da prefeitura. E no caso de entulho, pode-se acionar o Zap Entulho ( 91 98499-0059), serviço mantido pela Sesan que garante a retirada de até um metro cúbico de entulho por residência.