Agente de portaria Paulo Alves denuncia buracos na rua dos Pariquis, no Jurunas

Morador da rua dos Pariquis há 52 anos, o agente de portaria Paulo Alves relata com indignação os problemas que ele vem enfrentando devido aos diversos buracos e bueiros entupidos no local, que fica no bairro do Jurunas, em Belém. "Quando chove forte alaga tudo, eu tive que aumentar a calçada em frente a minha casa porque quando enche, a água vai toda pra dentro da casa dos moradores", diz.

Aos 52 anos, Paulo afirma que a situação já dura cerca de quatro meses na rua. "Estamos há uns quatro meses nesta situação. Já ligamos várias vezes e já fomos na Sesan. Eles dizem que vem aqui, mas nunca vieram", conta o morador.

No local, é possível que os próprios moradores, como Paulo, improvisaram uma espécie de sinalização com concretos e pedaços de madeira para evitar acidentes. "São vários buracos, tem esse e vários ali na frente. Sempre tem acidente porque fica ruim para os pedestres transitarem", relata.

(Foto: Cristino Martins / O Liberal)

"Não dão uma satisfação pra gente, enquanto estamos nessa situação. Eu gostaria que a prefeitura tomasse uma atitude aqui na rua dos Pariquis, porque isso aqui é um absurdo. As ruas de Belém estão todas esburacadas, Eu gostaria de uma atitude da prefeitura de Belém", desabafa.

O morador conta que já caiu na rua por conta dos buracos. “Eu já escorreguei nesse buraco, passei para ir comprar pão, não vi e acabei escorregando. Por aqui, são muitas pessoas idosas. Meu pai, por exemplo, tem 90 anos. Ele sempre vai ali na lojinha comprar algo. Já pensou meu pai ser batido por um carro por causa de um buraco desses?”, indaga o denunciante.

Além dos buracos na via, o morador denuncia também que há vários bueiros entupidos. “É qualquer chuvinha que cai, enche tudo aqui, os bueiros estão entupidos. Perigosa pegarmos até doenças. A gente fica muito preocupado”, finaliza o morador.

(Foto: Cristino Martins / O Liberal)

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o problema citado na reportagem, mas até o fechamento desta edição não houve retorno. O espaço segue aberto.

