Administrador José Dias denuncia lixão na avenida Padre Bruno Sechi, no Bengui

A grande quantidade de lixo que se acumula na avenida Padre Bruno Sechi, no bairro do Bengui, vem atormentando a comunidade do entorno, denuncia o administrador José Maria Dias. Os detritos impedem a passagem de pedestres pelas calçadas, e a área já vem se tornando um grande lixão a céu aberto. Moradores têm receio que o chorume - o líquido tóxico que é gerado pelo lixo em decomposição - possa poluir poços das redondezas.

O despejo na avenida vem ocupando uma grande extensão do muro do Movimento de Emaús e de uma área de construção. Os entulhos também se espalham por parte da ciclovia da avenida. Os pedestres precisam caminhar pelo meio fio e invadir o resto da ciclofaixa para atravessar a via, o que causa riscos de acidentes, segundo as denúncias.

Os relatos não dizem como o grande aglomerado de lixo passou a se acumular na via, mas José Maria Dias acredita que o principal motivo é a falta de educação ambiental. "A população não recebe essa orientação do poder público, das instituições competentes. Falta estrutura das secretarias, que não trabalham essa questão", pondera.

A via está tomada por resíduos orgânicos, como restos de comida, além de eletrodomésticos sem uso e outros materiais, como entulho de construção. "É uma série situações. Queremos uma cidade mais limpa e digna para a população. Não é porque estamos no bairro do Bengui que nossas ruas serão dessa forma. Nós somos esquecidos pelo poder público", desabafa José.

Ninguém sabe como o grande aglomerado de lixo passou a se acumular na via, mas José Maria Dias diz que o principal motivo é a falta de educação ambiental (Créditos: Célia Pinho)

O administrador detalha que os entulhos estão amontoados na rua há dias. Já a situação do lixo é recorrente há meses. "Ainda temos mais um agravante, pois esse monte de lixo aqui gera um chorume, no qual infiltra para terra e que atinge nosso poço, o poço do nosso vizinho e atinge o nosso lençol freático. E isso atinge nossas vidas, a saúde da população", conta.

O morador ressalta que a coleta seletiva da região está irregular na vizinhança. Como medida mais drástica, várias pessoas colocam fogo nos entulhos. "Na verdade, não sei qual o objetivo deles virem e tacarem fogo aqui. Não sei se é para se divertir, já que isso afeta a estrutura do nosso muro e dos nossos vizinhos", diz José.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) disse, na quinta-feira (03), que vai verificar a situação. Caso as denúncias de problemas na prestação do serviço da empresa contratada seja confirmada, a secretaria prometeu notificar a empresa responsável para que tome as medidas cabíveis e providencie a retirada do lixo do local.

