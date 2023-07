Mais lixo: falta de separação de resíduos na Cremação prejudica a vida de coletores

Na passagem Silva, entre a travessa 14 de Março e a avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação, em Belém, a falta de coleta de lixo e entulho causa muitos transtornos, especialmente para o trabalho dos coletores. As reclamações também afirmam que falta separação de resíduos por parte da população. A equipe de reportagem esteve no local e conversou com a coletora Viviane. Ela disse que seu serviço é prejudicado de forma recorrente por falta de conscientização.

A coletora Viviane conta que seu serviço é prejudicado devido falta de separação dos resíduos (Divulgação / Você Repórter)

"Eu dependo disso aqui, eu não sei fazer mágica sem tirar os materiais e rasgar os sacos. Eu preciso abrir as sacolas. Eu peço, por favor, que separem o material, porque fica bem mais fácil para gente trabalhar", desabafou Viviane. Segundo a denunciante, a falta de separação do lixo obriga os coletores a rasgarem os sacos para realizarem a coleta adequada. Mas os resíduos acabam ficando espalhados de forma preocupante.

Ela também conta que a população descarta materiais que são inadequados para área, como restos de materiais de construção, que acabam sendo misturados com lixos orgânicos ou plásticos. "Eles (a população) precisam ligar para as caçambas e, assim, o pessoal vem buscar. Às vezes, tem gente que acaba de limpar aqui e, depois, vem outras pessoas com aqueles carrinhos, levando serragem e jogam aqui. E se a gente reclamar, corre risco de ser agredido", contou Viviane. Ela ainda acrescenta que os carros coletores passam nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, porém não coletam todo o lixo.

O local possui vários resíduos espalhados (Divulgação / Você Repórter)

"As equipes levam, apenas, os resíduos embalados, mas o lixo espalhado não é coletado pelos carros de lixo. Na rua dos Timbiras, tem carro para entulho, mas o pessoal tem preguiça de descartar seus entulhos lá e jogam aqui. Os carros coletores vem aqui, mas não vão levar paus, cimento ou lajota e tudo isso vai ficando por aqui", contou.

Moradores alegam que a área não possui fiscalização para coleta de lixo. Há locais com coletores, mas a população foi impedida de descartar resíduos. A comunidade reclama que o local necessita de pontos de coleta, pois o lixo pode cair no canal ou contaminar a área.

Serviço de Zap-Entulho

Em nota divulgada nesta quinta-feira (13), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que vai recolher o entulho no local citado e que dispõe do Zap-Entulho, serviço gratuito, para solicitação de coleta de resíduos com até um metro cúbico por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: (91) 98499-0059.

A nota também ressaltou que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulho é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. "A Sesan pede à população que contribua com essa fiscalização e, ao observar o descarte irregular de entulho em local indevido, entrar em contato imediato com o órgão.", destacou.

