Lixo e estacionamento irregular de caminhões atrapalham fluxo na Estrela, em Belém

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias de descarte irregular de lixo e problemas com o trânsito na travessa Mariz e Barros, entre a rua Antônio Everdosa e a avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. Segundo informações, há uma grande quantidade de lixo na calçada, atrapalhando veículos e pedestres que transitam na área. O local também é conhecido pelo trânsito caótico causado, entre outros problemas, por caminhões que ficam parados no meio da via.

"Desde segunda-feira (6), tem esses lixos na travessa e nada da Prefeitura manda limpar o local. Sempre tem esses entulhos nesta área, dificultando a passagem de pedestres, cadeirantes e pessoas com necessidades especiais", contou a denúncia anônima.

O problema segue sem solução e há um ano causa transtornos aos pedestres e moradores. De acordo com as denúncias, os lixos são jogados por empresas do entorno e a área virou um ponto corriqueiro para descarte de entulhos. As denúncias acrescentaram que os moradores alertam para que seja feita a limpeza na área, entretanto, a Prefeitura demora a realizar o serviço.

"Outra coisa constante é o engarrafamento que se forma na rua, são muitos os caminhões e carretas que ficam estacionadas no meio da via pública. Nós acreditamos que seja por conta de dois supermercados que tem nesse perímetro", acrescentou o denunciante. A falta de fiscalização na via atrapalha o fluxo de carros e pedestres, de acordo com as informações anônimas.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou, em nota, que mantém a fiscalização regular com agentes de trânsito em rondas, com viaturas e motocicletas, para coibir o estacionamento e a parada de veículos em local proibido, com o apoio do guincho. “Inclusive nos locais em questão, mantém equipes de fiscalização nos horários de pico, que é o de entrada e saída das escolas, para coibir a prática”, diz o comunicado.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um pedido de nota a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)