Moradores alegam que a passagem Fé em Deus foi excluída das obras de manutenção, em Ananindeua

Moradores da passagem Fé em Deus, localizada no Icuí-Laranjeiras, entre a rua Rodrigues Alves e rua Grajaú, em Ananindeua, reclamam da paralisação nas obras de manutenção na área, afetando a via. Segundo informações, os serviços são de saneamento básico e seriam de grande importância para o local, que não recebe manutenção há 25 anos.

De acordo com o morador Diego da Silva, por causa da falta de pavimentação, a rua fica intrafegável em períodos de chuva. No trecho final da passagem Fé em Deus, residentes reclamam que a vazão da água afeta diretamente as casas que apresentam nível mais baixo em relação à rua.

"Quando chove, a minha casa fica alagada. Na entrada tem batente, mas mesmo assim a água invade a minha casa. Eles começaram a obra no ano passado e nem chegaram a finalizar, agora estamos obtendo transtornos na nossa rua", disse Diego.

As ruas transversais já estão asfaltadas. Após concluírem as obras em outras vias, foi prometido que seriam terminadas as manutenções na região. Mas, até o momento, nenhuma medida foi feita na passagem.

"Há um local que já foi aterrado e foi passada a máquina. Não demorou muito, o material foi todo para o esgoto e está aparecendo buracos novamente. Eles só fazem jogar o aterro, passa a máquina e jogam um conjunto de terras, mas, quando começa a chover, tudo é levado, não dura por aqui. É só desperdício da nossa verba", pontuou o denunciante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) comunicou que os serviços não foram paralisados. Segundo o órgão, no momento, as obras seguem em ritmo normal e a equipe está realizando a instalação da rede de drenagem, a qual está sendo feita em ruas adjacentes, que farão a ligação com a Passagem Fé em Deus, que já foi concluída nesta primeira etapa.

"A Sesan reforça que quando os serviços forem finalizados, como as ligações, terraplanagem, meio fio, pavimentação e sinalização, a gestão entregará as ruas com as obras de saneamento básico completa", finalizou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)