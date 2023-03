Poste está inclinado há quatro anos na passagem Três Marias, no Tenoné

Há cerca de quatro anos que os moradores da passagem Três Marias, esquina da rua das Laranjeiras, no bairro do Tenoné, em Belém, reclamam sobre um poste de iluminação pública que corre o risco de cair. Segundo informações, a estrutura está inclinada e as fiações estão baixas, atrapalhando o ir e vir das pessoas e podendo causar acidentes.

"A vizinha da área corre o risco de ter a casa destruída por conta desse poste que está inclinado. Ela chegou a reclamar sobre isso, mas, infelizmente, ninguém faz nada até que o pior aconteça", contou Wanessa Xavier, moradora do bairro.

Wanessa registrou em imagens como o poste se encontra atualmente e contou que a estrutura está abandonada há tempos. Além disso, ela afirmou que uma equipe técnica compareceu ao local para verificar a situação da estrutura, mas, após a visita, não foi feito nenhum trabalho de manutenção com relação ao poste e as fiações.

"Esse poste está deteriorando e quase caindo. Colocaram tantos fios, mas não ajeitaram o equipamento que está bastante inclinado e rachando. Tem outro poste que amanheceu torto e também está ameaçando tombar na rua", contou Wanessa.

Poste deteriorado

Os moradores estão indignados com a questão do poste e acreditam que o problema já deveria ter sido solucionado. "Isso pra mim é um descaso, pois pagamos nossos impostos. Desde que vim morar aqui, há quase quatro anos, o poste já estava assim", disse a denunciante.

A Equatorial Pará informou, por meio de nota, que até sábado (11) enviará uma equipe técnica ao local citado para avaliar a situação e realizar as ações necessárias para a execução do serviço.

