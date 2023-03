Comunidade reclama do abandono da 4ª Rua Rural no Distrito Industrial, em Ananindeua

Há mais de dois anos que a 4ª Rua Rural, localizada no bairro Distrito Industrial, em frente ao Campo do América, em Ananindeua, está abandonada, segundo a comunidade. Os moradores alegam que a última vez que a via recebeu pavimentação foi em meados de 2012.



"Nós já não sabemos mais o que fazer. Já pedimos para a prefeitura, através da Associação de Moradores da Vila de Mocajatuba (Asmovim), melhorias para a nossa rua, mas até agora nada", disse Jakson Roots, criador do Projeto Roots, que ensina arte e cultura para crianças do bairro.



De acordo com Jackson, a rua está cheia de buracos, poças de lama, mato alto e surgem vários bichos peçonhentos que invadem as residências. Também ocorrem alagamentos que, segundo a comunidade, é devido à falta de rede de esgoto no local.

"Os problemas da rua também, fora os transtornos para quem mora nessa região. Temos um campo onde ficam várias crianças brincando no entorno e nós temos medo que esses problemas, como os buracos ou até mesmo bichos peçonhentos, causem doenças ou acidentes para as crianças e os alunos que transitam por aqui", pontuou Jakson."Me sinto desrespeitado, pois estamos vivendo em total abandono. Não é digno das pessoas viverem em uma rua como essa. De vez em quando, aparecem cobras e sapos, sem contar as poças de lama", desabafou Jakson.A reportagem solicitou nota para a Prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)