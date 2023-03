Praça na rua da Marinha, na Marambaia, está irreconhecível com o mato alto, diz denúncia

Uma praça localizada na rua da Marinha, entre a Sexta Rua e Alameda Três, no bairro da Marambaia, em Belém, está tomada pelo mato e imprópria para o lazer. Moradores dizem que o local está irreconhecível devido aos problemas, entre eles, falta do serviço de roçagem e da grande quantidade de lixo na área.

"Durante a época das eleições, houve bastante praças revitalizadas em outros locais daqui do bairro, mas caiu no esquecimento", disse Maycon Leonardo, morador do bairro.

Maycon contou que uma equipe de limpeza da Prefeitura de Belém compareceu às vias do bairro para realizar a manutenção na área. Porém, após a limpeza, não foi feito nenhum trabalho de revitalização na praça que continua em estado de abandono, segundo os moradores.

VEJA MAIS:



Por causa desse serviço, os moradores acreditam que a Prefeitura está ciente do problema, pois viram o estado da praça. "Está se formando uma terceira mata na rua da Marinha por conta dessa falta de limpeza. Já tem mais de cinco meses que a praça está desse jeito", pontuou Maycon.

Praça na marambaia A praça antes de ficar irreconhecível pelo mato alto A praça atualmente

De acordo com a denúncia, o local se tornou perigoso, já que também está com falta de iluminação pública. "Sinto insegurança, a rua da Marinha é muito escura à noite e muitas lâmpadas não funcionam. Em certo horário, a rua fica perigosa e o mato alto da praça ajuda a bandidagem a se esconder", alertou Maycon Leonardo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que realizou uma força-tarefa de análises e vistorias para que algumas praças de Belém sejam recuperadas. "Ao todo, mais de 20 logradouros públicos passaram por reformas e foram reinaugurados. Entre eles estão as praças das quadras F, O, K e H, que ficam no conjunto Gleba I, na Marambaia, e a Praça Sônia Maria Frazão, que fica no conjunto Gleba II, na Marambaia", comunicou.

A Seurb também informou que iniciou um processo de licitação específico para reformas e revitalização de praças. Após a homologação da licitação, o órgão municipal de Urbanismo dará início a um planejamento para fazer a revitalização de outros espaços da capital paraense que necessitam de reformas.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) também informou, por meio de nota, que a “roçagem da praça localizada na rua da Marinha está programada para segunda-feira, dia 13 de março”.

A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato ainda com a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)