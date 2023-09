Doméstica Maria do Socorro reclama da falta de coleta de lixo no bairro do Cruzeiro

Na Quinta Rua do distrito de Icoaraci, no bairro do Cruzeiro, localizada entre as travessas Pimenta Bueno e Dr. Lopo de Castro, em Belém, moradores fecharam a via, na última terça-feira (29), como forma de protesto por causa da falta de coleta de lixo e o acúmulo de resíduos. A comunidade tomou medidas extremas para chamar atenção do órgão público. Eles afirmam que convivem com esse problema há vários meses.

A secretária do lar Maria do Socorro Sousa conta que não há planejamento para a retirada dos lixos e entulhos que ficam pelo bairro de Icoaraci. "Eles passaram por aqui, fazendo uma pesquisa com a população para verificar como ficaria a questão dos entulhos. Me ocuparam quase meia-hora para fazer esse tal de pesquisa, mas não deu em nada, pois isso foi feito ano passado", disse. Ela ressalta que a pesquisa foi feita para educar a população a jogar o lixo no dia correto, porém as equipes de vistoria não informaram qual era o dia certo para o descarte de lixo.

Para bloquear a via, os moradores retiraram os acúmulos e colocaram todos os resíduos na via na terça-feira (29). Entre as sujeiras, estavam lixos domésticos e orgânicos, materiais de construção descartados e galhos de árvores deixados pela extensão da Quinta Rua. Em todo o trajeto da via, é visto os monturos em frente às residências ou em pontos irregulares de lixo. Também já foram vistos aparelhos eletrônicos e móveis descartados na localidade.

Segundo as denúncias, todo o distrito de Icoaraci está tomado por lixos e entulhos. Maria do Socorro Sousa acrescenta que o problema não é somente da população, pois o dever do órgão municipal não está sendo feito. Ela também informou que foi até instruída pelo grupo de pesquisa sobre quantos metros de lixo poderiam ser descartados, mas nenhum carro coletor compareceu ao local para a retirada dos resíduos.

Em outra quadra do bairro do Cruzeiro, ainda na Quinta Rua, no trecho próximo à Orla de Icoaraci, a comunidade também fechou a via na última terça-feira (29), pois os resíduos estão no local há um mês, conforme a denúncia da dona de casa Sirlene Souza. "Aqui nós temos muitas crianças e idosos. Nós fomos obrigados a jogar o lixo e fechar a via", afirma. Ela ainda informou que equipes da Sesan foram até o local para fazer a limpeza da via, mas não recolheram os entulhos.

"Os moradores pioram a nossa situação, pois jogam lixo doméstico com os entulhos oriundos dos serviços de limpeza. Quem mora nas imediações, não está suportando o fedor. Em todas as quadras daqui do bairro estão com lixos, por isso que as ruas foram fechadas. Cade o órgão municipal para realizar a coleta de lixo?", indaga Sirlene Soares.

Em nota enviada na última quarta-feira (30), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que a via já foi desobstruída. O órgão informou que, caso seja constatada alguma falha na coleta do lixo domiciliar, a situação será regularizada junto à empresa responsável.

"Em relação aos entulhos, a Secretaria ressalta que, de acordo com o Artigo 54 da Lei 9.605, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é considerado um crime ambiental, sujeito à pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. O órgão municipal de saneamento também destaca o Zap-Entulho, um serviço gratuito que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. Para solicitar o serviço, basta enviar uma mensagem no WhatsApp para o número 91 98499-0059", comunicou a Sesan.

