Autônomo Nelson Costa denuncia que trecho da avenida Padre Bruno Sechi está com buracos

Em um trecho da avenida Padre Bruno Sechi, no Tapanã, em Belém, há alguns buracos bem próximos um dos outros, o que está causando transtornos para quem utiliza a via. O autônomo Nelson Costa, mora há 22 anos no bairro e segundo ele, que passa todos os dias pelo local, a situação da via é um risco.

“Isso causa transtornos, acidentes, é um perigo", disse. O autônomo é ciclista, e relata também sobre a parte da ciclovia. "Não se pode andar porque está desse jeito, molha todo mundo, incomoda, corre riscos de acidente", complementou.

Quando chove, a água que se acumula faz com que motoristas e motociclistas não vejam os buracos. "E nessa situação essa a imagem que você está vendo já diz tudo. Isso porque foi só um chuvisco que deu agora, se fosse uma chuva de 1 hora ou mais, isso aqui iria pro fundo", contou Nelson Costa.

O autônomo relata que a via deveria ser priorizada pelos órgãos responsáveis, devido ter um grande fluxo no trânsito. "Uma via dessas que possui uma grande quantidade de carros, motos passando a todo momento, todos os dias, tinha que ser asfaltada novamente, para tapar esses buracos aí".

Legenda (Foto: Igor Mota)

Além de todos esses transtornos, o Nelson ainda relata que a sinalização no local é ruim. "Não tem uma sinalização correta nesse trecho. Já que está assim, era para pelo menos ter guardas de trânsito para nos orientar", finalizou.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para saber o posicionamento da secretaria sobre o assunto, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

