Funcionária pública Luziane Correa denuncia falta de sinalização na travessa Dom Romualdo de Seixas

A falta de sinalização na travessa Dom Romualdo de Seixas com a rua Bernal do Couto, no bairro do Umarizal, em Belém, tem causado transtornos aos pedestres que trafegam pela área, segundo denuncia a funcionária pública Luziane Corrêa. Ela relata que o local está sem sinalização e sem faixa de pedestre. Ainda de acordo com ela, motoristas passam em alta velocidade e isso tem deixado os moradores preocupados. A via, que fica localizada no centro, tem um tráfego intenso, gerando ainda mais riscos aos transeuntes.

Luziane relata, ainda, que foi feito um abaixo assinado por moradores da área na tentativa de chamar atenção do poder público para resolver o problema, mas, segundo ela, nada foi resolvido. E a situação persiste no local. Além da ausência da faixa de pedestre, outra falha no local é a falta de semáforos. Morando no local há 10 anos, Luziane diz que a sensação de insegurança pelo trecho é constante, e que diversos acidentes já foram registrados.

Segundo a funcionária pública Luziane Correa, a falta de sinalização na via gera sensação de insegurança (Thiago Gomes / O Liberal)

Mais recentemente, nesta semana, segundo a moradora, um bebê de colo com seu pai foram atropelados por um carro em alta velocidade. A criança, por sua vez, teve lesões graves e está internado no PSM da 14 março. “Até agora não houve providência por parte da Semob. A dificuldade é muito grande. Na quarta-feira (último dia 17 de janeiro) houve um acidente aqui. A criança graças a Deus passa bem, mas as dificuldades dos moradores são grandes.

“Nós estamos pedindo providências por parte da Semob. Pediu que nós solicitássemos um abaixo-assinado para poder providenciar a faixa de pedestre e um semáforo. Vários acidentes ocorrem aqui, principalmente em horários de pico, de 7 horas da manhã até por volta de meio-dia, que ocorrem esses acidentes. Há uns 3 anos o local está sem sinalização, período em que a Bernal do Couto teve mudança no sentido”, completa Luziane.

A rua de grande circulação está com a sinalização apagada (Thiago Gomes / O Liberal)

Para poder atravessar, muitas pessoas precisam contar com a colaboração e a consciência dos condutores que trafegam na via. Outros passam minutos esperando para poder chegar até o outro lado da rua e, por vezes, precisam atravessar correndo, já que muitos veículos passam em alta velocidade pela rua, que tem grande movimentação. “Aqui tem muita área comercial, tem espaço de pilates. Isso dificulta o trânsito das pessoas”, desabafa a funcionária pública, que clama por uma solução.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que enviará uma equipe técnica ao cruzamento citado para verificar a situação da sinalização no local e tomar as providências necessárias.

O órgão orienta ainda que o condutor siga as regras de circulação estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), legislação que rege o trânsito e aprendida nos Centros de Formação de Condutores, quando da primeira habilitação. Seguindo essa orientação, o condutor evita infrações, multas, sinistros e mortes no trânsito

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas