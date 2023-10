Aposentado Vicente Corrêa denuncia bueiros entupidos e pontos de lixo irregular no Guamá

Bueiros entupidos e lixo são os principais problemas na avenida José Bonifácio com a rua Barão de Igarapé-Miri, no bairro do Guamá, em Belém, denuncia a comunidade. O local, bastante movimentado, por ser uma área comercial, acumula trechos sujos que causam transtornos aos que frequentam e precisam transitar pela via no perímetro. O aposentado Vicente Corrêa afirma que o lixo e a água suja causa forte odor e afasta os transeuntes.

"Isso ocorre todo dia. Em alguns dias da semana que eles (Secretaria de Saneamento) vêm limpar. Talvez limpem hoje, mas nunca se sabe", disse Vicente. Ele afirma que a comunidade não sabe exatamente os horários ou dias da coleta, pois eles variam a cada mês - e talvez, nesta semana, ocorra a passagem dos carros coletores pela região.

"Se caso eles (Sesan) não passarem, isso vai ficando se acumulando. Não só isso como essa água suja e o fedor. Ainda bem que eu não moro por aqui, moro lá para o outro lado, mas preciso passar por aqui e me deparo com esse problema", conta Vicente.

O perímetro apresenta vários pontos de lixo acumulado, além de poças de água que prejudicam a passagem de pedestres. Os comerciantes e moradores que vivem pelos arredores da área culpam a falta de coleta de lixo, pois também estaria irregular. Novamente, foi apresentado o problema das dificuldades para o recolhimento do lixo pela Prefeitura de Belém. No trecho, a situação é grave, segundo os moradores, pois o lixo divide o mesmo espaço que a água parada vinda do esgoto.

O local apresenta limo e contribui para o forte odor, pois ocorre a mistura de lixos com a água do esgoto. Além da irregularidade da coleta de lixo, os moradores também reclamam da falta de limpeza dos bueiros e das galerias. Também há denúncias de utilização indevida do ponto irregular para a jogada de lixo no local, feita por alguns moradores da via. Os acúmulos de lixo apresentam muitos materiais orgânicos, além de peças de roupas e papelões.

lixos e bueiro entupido O vazamento do esgoto ocorre por quase todo o perímetro No trecho, há vários pontos de descarte irregular de lixos Os lixos estão misturados com a água do esgoto

A grande quantidade de detritos que está sendo jogada no trecho também estaria contribuindo para o entupimento dos bueiros, denuncia a comunidade. Os moradores temem que o problema não seja resolvido a tempo, pois a situação pode se transformar em um caso de saúde pública.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

