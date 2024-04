Professora Núbia Bastos reclama de parada de ônibus sem cobertura em São Brás

Quem precisa esperar pelo transporte público no trecho da travessa José Bonifácio entre a avenidas Gentil Bittencourt e Almirante Barroso, no bairro de São Brás, em Belém, enfrenta um grande problema: a ausência da cobertura das paradas de ônibus que ficam naquele perímetro. Sem ter onde se abrigar, os passageiros buscam refúgio do sol e da chuva sob uma árvore, como relata a professora Núbia Bastos. Por conta da exposição permanente às intempéries, a estrutura inteira também está sofrendo com a ferrugem.

A professora conta que precisa pegar ônibus todos os dias no local e que o problema já dura há 5 anos. Por trabalhar próximo daquele perímetro, esse é um dos únicos locais onde ela consegue tomar a condução para voltar para casa. No entanto, diante desse problema ela clama por uma solução. “O que acontece todo dia aqui na parada, ainda mais quando chove, é que a gente fica sem ter onde se proteger. O mesmo acontece quando está muito sol, eu acho isso muito injusto”, lamenta.

“Eu acho que as pessoas que a gente apoia nas eleições, os deputados e prefeitos, depois que assumem seus cargos não arcam com as promessas feitas e nem com o devem fazer como gestores. Não consegue nem ajeitar as paradas de ônibus que a gente precisa. Esses servidores públicos deveriam dar mais atenção para a gente. Uma vez, estávamos eu e outra senhora e tivemos que ficar embaixo da chuva [por conta da falta de proteção], porque ela estava com apenas uma sombrinha”, completa a professora ao lembrar que as paradas de ônibus carecem de melhorias.

Ponto de ônibus fica localizado na tv. José Bonifácio (Cristino Martins / O Liberal)

Quem também enfrenta o mesmo problema é o chefe de cozinha Orlando Torsant. “Não é todo dia que eu uso essa parada aqui, mas, há mais ou menos um ano, eu nunca vi melhorias. É um descaso. Aqui tem uma creche, tem uma escola, onde deveria ter uma proteção melhor, mas não tem. Isso prejudica bastante. A solução era usar devidamente a grana que é destinada para realizar esse tipo de serviço pela prefeitura para a proteção das paradas”, afirma.

“Isso aqui daqui a pouco pode desabar. Nesse caso aqui não é descaso da população. Já era para ter sido feita uma manutenção. A estrutura ainda está boa. Falta uma pintura e um material em cima, que não tem mais, já foram todos. Belém tem muitos problemas como esse. Esse não é o primeiro e nem vai ser o último. Belém toda está com esse problema. Eu nasci aqui e posso garantir isso”, acrescenta Orlando.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) para esclarecer sobre o possível cronograma para solução do problema ou até mesmo se há ações em andamento para contornar a situação. A reportagem aguarda retorno.

