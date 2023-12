Árvore cai e interrompe trânsito na travessa Dr. Moraes na manhã desta quinta-feira

Após a forte chuva que caiu em Belém na manhã desta quinta-feira (21), uma árvore de grande porte caiu na travessa Dr. Moraes com a avenida Nazaré, no bairro de Nazaré. Com a queda, o vegetal atingiu a fiação de um poste e ficou atravessado no meio da via. Além disso, no momento que a árvore veio ao chão, pelo menos quatro veículos foram atingidos. Destes, um com maiores danos. Até o momento, não há confirmação sobre a causa do tombamento.

Duas mulheres ocupavam um dos carros afetados no momento em que árvore caiu. Elas tiveram apenas ferimentos leves. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 10h para atuar nos resgate às vítimas, que foram socorridas, também, por pessoas que passavam no local.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foram até o local para sinalizar o trânsito na área. Por volta das 11h, a árvore começou a ser removida do local por equipes do Corpo de Bombeiros. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) realizar o levantamento do que causou a queda da espécie.

Samuel Jorge, proprietário de um dos carros atingidos, conta que a esposa e a filha dele estavam no veículo no momento em que tudo aconteceu. Apesar do susto, os danos foram apenas materiais. "A minha esposa veio deixa uma cesta básica para o flanelinha. Quando ela estacionou, a árvore caiu em cima do carro. Ela e a minha família ficaram presas no carro. E eu estava em casa, ela me ligou e eu vim rápido para cá", relata.

Pessoas que estavam no local no momento da queda observavam a cena assustados. O trânsito ficou interditado na área. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível observar que partes dos galhos da árvore também atingiu alguns veículos que estavam estacionados no trecho. O desabamento danificou parte da calçada onde o vegetal estava localizado.